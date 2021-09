El Gobierno Nacional desarrolló un programa de atención integral de salud a los trabajadores del sector eléctrico, quienes día a día salen a la calle a garantizar que llegue un servicio óptimo y confiable a los hogares de las familias venezolanas.

Freddy Espinoza, trabajador de Corpoelec, agradeció esta iniciativa que apoya de manera contundente a la masa laboral. “Estas jornadas son necesarias, porque podemos atender cualquier tipo de emergencia que tengamos con la salud que es tan importante”.

Durante la actividad, la Fundación Misión José Gregorio Hernández entregó ayudas técnicas como: sillas de ruedas, bastones y muletas al personal activo, jubilado y sus familiares, para ofrecerles una mejor calidad de vida.

Gregorio Brazón, trabajador de más de 15 años de carrera en el sector eléctrico, indicó sentirse complacido con las acciones que se ejecutan en pro de los centinelas, sobre todo a aquellos que tienen alguna discapacidad. “Hoy me están entregando una silla de rueda, por mi condición he utilizado por mucho tiempo muletas, las manos y las piernas ya no aguantan. Pero con esta silla de rueda, puedo continuar mis labores por el compromiso que tengo con el país”, dijo.

El Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica ejecuta un Plan de Acción Estratégica, el cual contiene en su primer vértice la protección integral y el bienestar social de sus trabajadores y trabajadoras.

De esta forma, se cumple con las instrucciones emanadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, de incorporar y articular con los programas de atención, Misiones, Grandes Misiones que ayuden a mejorar la calidad de vida de los venezolanos, para ofrecer jornadas.