Jorge Rodríguez presenta pruebas sobre sustracción de armas para operación golpista

El ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Jorge Rodríguez a anunciado nuevas pruebas este sábado sobre el robo de armas por parte de escoltas de Juan Guaidó para perpetrar el golpe de Estado el pasado 30 de abril.

En una transmisión desde Venezolana de Televisión (VTV) desde el Palacio de Miraflores, el ministro señaló que las armas reglamentarias pertenecientes a la FANB fueron sustraídas del Palacio Federal Legislativo por algunos militares que apoyaron al golpe de Estado.

Puntualizó que Guaidó presentó ese día una pantomima en la carretera del este de Caracas para tratar de desviar la atención de los grandes hechos que se estaban denunciando; además, agregó que se encontraron que uno de sus efectivos portaba un arma de guerras parecidas a las armas que fueron robadas del Palacio Federal.

Manifestó que la operación que se desarrolló implicaba la participación de dos individuos Erick Miguel Sánchez, Jeison Parisi y Eduardo Javier García González, quienes tomaron esas armas y pensaban vendérselas a una persona que se encontraba investigando los hechos por orden del Ministerio Público. Asimismo, añadió que el monto de venta era de 35 mil dólares, estas armas eran 5 fusiles Ak-103 y 10 cargadores.

“Todos estos fusiles que intentaron ser vendidos por el equipo cercano a Juan Guaidó a un agente encubierto por la suma de 35 mil dólares pertenecen al destacamento 432 de la Guardia Nacional Bolivariana con sede en el Palacio Federal Legislativo”, expresó.

El ministro Rodríguez igualmente destacó, que según la confesión de Guaidó y testimonios con fotografías de la cercanía de los implicados con el diputado, indicaron que estaban en posesión de algunos de los fusiles de asalto que intentaron ser utilizados contra los vecinos, contra personas en Altamira y Cafetal, ya que esa era la zona en donde se iban a utilizar en el intento fallido del golpe de Estado el pasado 30 de abril.

“O jugamos limpio o jugamos limpio, no pueden seguir habiendo distintas agendas y que después digan no nosotros no sabíamos nada de eso, en este caso es el círculo cercano a Juan Guaidó”, finalizó.