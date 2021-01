En este sentido, señaló que el principal objetivo de la AN será la recuperación del Parlamento, que fue utilizado durante cinco años para "atacar las leyes de la República" .

"Son varios los objetivos que tenemos todos los diputados, en primer lugar el rescate, la recuperación de la Asamblea Nacional, porque uno de los objetivos que tuvo Juan Guaidó era acabar con el mandato que el pueblo le dio al presidente Nicolás Maduro. Tenían como objetivo la destrucción del Poder Legislativo, utilizar la AN para atacar las leyes de la República", enfatizó el presidente del Parlamento.

Al respecto, enfatizó que, además de recuperar el Parlamento como institución, se debe reconstruir todo el edificio, debido al robo realizado en todas las oficinas.

"Hoy por hoy, no tenemos oficinas, los espacios están completamente destruidos, nos corresponde no solo recuperar la AN como fundamento sino que hay que reconstruir administrativamente el edificio para ponerlo al servicio de los venezolanos", recalcó.