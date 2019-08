Johan Guzmán patines de plata

El patinador Johan Guzmán ganó la medalla de plata en la prueba 300 metros contrarreloj del patinaje en la jornada matutina de este viernes. El criollo cruzó la meta con tiempo de 24.720 segundos, y quedó a 19 milésimas del primer lugar que se adjudicó el colombiano, campeón mundial, Pedro Cousil, quien hizo marca de 24.701. La medalla de bronce fue el mexicano Jorge Martínez con registro de 24.777.

“Este es un deporte de milésimas, centésimas de segundos, de detalles y me siento orgulloso de haber venido, de estar luciendo esta chaqueta, echarme encima a este pueblo y entregar este resultado el día de hoy”, expresó el medallista panamericano.

Guzmán cuestionó las condiciones de la locación y la pista. “El escenario no es adecuado para esta competencia. Me entrené para ser un récord del mundo y lo obtuve en dos oportunidades en mi preparación. No esperaba una pista al lado del mar ni una pista con una mala pintura. Considero que si hubiera esta en óptimas condiciones el resultado hubiera variado, más a favor que en contra”, añadió Guzmán.

Pese al resultado, el también campeón suramericano Cochabamba 2018, pasa la página para continuar su participación en Lima 2019 en la prueba de 500 metros más distancia. Además, agradeció el apoyo de quienes han impulsado su carrera.

“Fue un trabajo un poco sufrido, un poco duro, difícil pero nada imposible. Aprovecho para agradecer al presidente del Comité Olímpico Venezolano, al ministro del deporte Pedro Infante, al viceministro Amarante, al profesor Juan Rujano, que antes de ser dirigentes son amigos y me acompañan día tras día, porque ser deportista no es fácil, a veces estás arriba y otras abajo”, concluyó.