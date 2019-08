Jesús Garzón es el nuevo campeón de la Vuelta a La Azulita

Perteneciente al equipo Colombia Giant, Jesús Garzón se alzó con el título de la XXV edición de la Vuelta Internacional en Bicicleta de Montaña "Antonio Prieto".

Garzón peleó siempre de cerca en cada etapa, ganando todas en la Categoría Máster A, no obstante no pudo liderar alguna de manera general, función que sí cumplió el sub campeón Ruddy Rodríguez, del Proislan Douglas Shoe, al ganar las 5 rondas, excepto la 3cera que fue revisada luego de que se evidenciara un apoyo no autorizado de un motorizado a Rodríguez, penalizado con 25 minutos, acción que cambiaría el rumbo de la competición.

El nuevo monarca de La Azulita apuntó que espera volver a la siguiente edición, a la competencia que calificó como de las mejores, y en la que demostrado su nivel más óptimo en su trayectoria.

Rodríguez quien ganó la cuarta y quinta etapa pero no logró descontar el tiempo acumulado tras la sanción recibida, durante la premiación final, manifestó sentirse como el campeón legítimo de la vuelta, al reiterar que la decisión de su sanción no fue tomada de manera objetiva.

En otras categorías, Rances Omaña se tituló como Juvenil, Tony Castro en Máster B, en la C haría lo propio Sergio Guía, en la rama femenina se consagraron Yngrid Porras y Lisbet Gonçalves en Libre y Máster respectivamente.

De ésta forma culmina la edición 25 de la principal de la principal competición de mountain bike del continente, que en este año reunió a un total de 146 corredores, divididos en 8 categorías, competición organizada por el Movimiento Comunitario La Espuela, Alcaldía de Andrés Bello y el Pueblo de La Azulita.