Este miércoles en la instalación de la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional (AN), presidida por el diputado William Gil y cuya vicepresidenta es la diputada Carolina Cestari, el protector del estado Mérida Jehyson Guzmán, integrante de la misma, propuso la creación de un Observatorio de Servicios.

Esto con el objetivo de que el Parlamento tenga un espacio para monitorear el comportamiento de los servicios públicos en todo el territorio venezolano y que el mismo se convierta en una instancia de apoyo al gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, para ayudarlo a resolver los problemas en la materia.

“Por lo tanto, es oportuno que también nosotros construyamos métodos que contribuyan a la resolución de conflictos o problemas que tengan las instituciones, sobre todo en algunos de los servicios que dependen de financiamientos internacionales, en cuanto a piezas, repuestos, que se han visto bloqueados no solamente en lo financiero sino también en lo operacional”.

Destacó además, que la nueva AN no es la misma de los cinco años pasados, donde la confrontación política era el tema del día; ahora se convierte en un instrumento para solucionar complicaciones y con esa expectativa llegaron al parlamento los diputados y las diputadas revolucionarios.

El Protector de Mérida propuso también ante esta comisión, que todos los diputados y las diputadas que la integran presenten un informe sobre el impacto del bloqueo internacional sobre la prestación de los servicios y los precios de los mismos, elementos vienen afectando directamente al pueblo.

Batalla contra la corrupción

Durante su intervención en la Comisión Permanente de Administración y Servicios de la AN, Jehyson Guzmán propuso asimismo un debate sobre las condiciones de los trabajadores de las áreas donde se presta servicio, quienes deben ser beneficiarios de un conjunto de políticas de protección por parte del Ejecutivo nacional, en cuanto a sueldos, salarios y condiciones de vida se refiere.

Pero, aunado a esto, consolidar un plan de supervisión en cada institución, ya que hay algunos trabajadores o trabajadoras se valen de su condición técnica para convertirse en intermediarios ilegales de la prestación de servicios, por lo que obtienen dinero ilegítimo, lo que va en detrimento, no solo de las condiciones en las que se proporciona la asistencia sino de las posibilidades de acceso del pueblo a la misma.

“Tenemos unos fulanos intermediarios que también se convierten, prácticamente, en unos delincuentes con carnet para ejercer la intermediación del servicio. Hay que proteger a los trabajadores, pero también hay que proteger a los usuarios de los servicios”, destacó Guzmán, añadiendo que ese es un debate importante y necesario de dar para proteger a los venezolanos y las venezolanas y rescatar el ejercicio transparente de la administración pública en cualquiera de los niveles. “Esa debe ser una batalla contra la corrupción, que es una de las instrucciones que ha dado el presidente Nicolás Maduro”.

Interpelación de funcionarios es necesaria

Jehyson Guzmán estuvo de acuerdo este día con la propuesta de interrogar a funcionarios de las distintas instancias de gobierno. “Que se entienda que la interpelación no es un juicio, es un espacio para que la Asamblea Nacional también se ponga a tono con lo que dejó de hacer hace cinco años”. Recordó que durante ese periodo no hubo un espacio contralor para verificar cómo están funcionando los servicios, porque la antigua AN abandonó al pueblo; de allí la nefasta gestión del periodo 2015 - 2020