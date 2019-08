Jefe de Estado frena diálogo con la oposición tras agresión de EE.UU

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ante las nuevas agresiones del Gobierno de Estados Unidos (EEUU) y en vista del respaldo de la oposición a las recientes medidas estadounidense contra el país, decidió parar este miércoles el diálogo sostenido con sectores extremista en la isla de Barbados.

"Luego de evaluar el día de ayer, el día de hoy, todas las agresiones del Gobierno de Donald Trump, del Gobierno supremacista, racista y fascista de Donald Trump; luego de evaluar la actitud de estos sectores golpistas aplaudiendo las agresiones contra nuestra patria (...) tomé de la decisión de parar todo, ya basta", reclamó en una llamada con el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, durante el programa Con el Mazo Dando.

El jefe de Estado dijo que habrá una ofensiva con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y demás Poderes Públicos en contra los traidores a la patria.

Sin embargo, ratificó que el Gobierno Nacional mantendrá conversaciones con los demás sectores políticos, económicos, sociales y culturales de Venezuela.

"Nosotros estamos en diálogo permanente con todos los sectores políticos, económicos, sociales, con diversos sectores con los cuales vamos avanzando en acuerdo en el área económica, cultural, social", dijo.

Especificó que el diálogo en Barbado se destinó especialmente con los sectores extremista de la oposición. Sostuvo que a pesar de recomendaciones en lo político, decidió conversar con los extremista y buscar acercamiento a favor de la estabilidad del país.

"Yo he dicho hay que dialogar, buscar la paz, la estabilidad del país, el respeto a nuestro pueblo. No hay caso como el nuestro, que un líder, un presidente dialogue con quienes le ponen una bomba, con quienes sacan armas para derrocarlo con armas. No hay caso que pudiéramos citar", expresó en alusión a su disposición de dialogar.

El Presidente recordó cómo Juan Guaidó, representante de los sectores extremista en Barbados, negó públicamente dialogar con el Gobierno Nacional mientras buscaba un acercamiento con el Ejecutivo. Valoró esta acción de Guidó como una muestra de irresponsabilidad política.

"Hacen la política en base de la mentira, el auto-engaño. Nosotros hacemos la política en base de la verdad, en dar la cara. Tuvimos acercamientos secretos con estos sectores extremistas hasta que se propuso las negaciones en Noruega", contó.

Tras contar con el acompañamiento de Noruega, el Gobierno Bolivariano y la oposición radical comenzaron a comienzos de julio una ronda de negociaciones y diálogo en Barbados. De acuerdo con el jefe de Estado, este jueves ambas partes se volverían a reunir en la isla caribeña.

"(Pero) esta semana el imperialismo se volvió loco y metió una puñalada trapera al alma de Venezuela, a la vida económica de Venezuela y ellos salieron hacer fiesta a aplaudir, en esas condiciones no”, dijo sobre el encuentro que se efectuaría este jueves y viernes.