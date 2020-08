Izquierda española pide explicaciones al PSOE

Toda la izquierda española expresó su repudio al escape de la justicia protagonizado por el rey de España. Los grupos parlamentarios de Euskal Herría Bildu y Esuqerra Republica de Catalunya (ERC) solicitaron este martes la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso y que comparezca la vicepresidenta Primera, Carmen Calvo, para explicar «el papel del Gobierno en la huida del rey emérito«, Juan Carlos I.

En el escrito a la Mesa de este órgano, señalan que también quieren conocer «las negociaciones mantenidas con la casa real» en relación con este hecho, «teniendo en cuenta las acusaciones de delitos de corrupción, evasión fiscal y blanqueo de capitales que pesan sobre Juan Carlos de Borbón».

Por su parte, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que revele si acordó la marcha del Rey emérito, Juan Carlos I, fuera de España y que «asuma sus actos» en su comparecencia tras el Consejo de Ministros de hoy.

«Tengo mucho, mucho interés en saber qué va a decir el presidente Sánchez hoy en su comparecencia: ¿Acordó o no la Casa Real la huida del emérito, presunto corrupto?», preguntó la alcaldesa en un tuit.

El presidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, dijo que ahora «es el momento de exigir un referéndum»: «El rey se ha emancipado de su pueblo, creo que es el momento de que el pueblo se emancipe de la monarquía», señaló.

«Hoy la sociedad española se ha despertado más republicana. La ciudadanía tolera menos la impunidad de la corrupción, los privilegios», subrayó Asens, que considera que «no estaría mal que se le retirara» la condición de rey emérito.

Asens también acusó a Pedro Sánchez y al PSOE de «deslealtad» con sus socios de Gobierno por no informar de sus gestiones con el rey emérito. «Ha sido una decisión solo de una parte del Gobierno, a la que no nos sentimos vinculados, porque no se nos ha informado en ningún momento», señaló el portavoz de Unidas Podemos.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha señalado este martes que Unidas Podemos desconoce si ha habido una presunta negociación de la Moncloa con la Casa Real en relación al traslado del rey emérito Juan Carlos fuera de España y ha apuntado a que esta decisión “no la ha tomado” el Gobierno de coalición: “Puede ser que haya sido el PSOE desde Moncloa”.

El ministro de Consumo y líder de Izquierda Unida (IU), Alberto Garzón manifestó que, «lo único que cabe en una democracia del siglo XXI es investigar todas las operaciones sospechosas del ciudadano Juan Carlos de Borbón, juzgarle y desvelar a todos los responsables y cómplices de una trama que no pudo ser tejida y mantenida por una sola persona.