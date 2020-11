YVKE MUNDIAL/Bertha Argüello/APC/PSUV/CPCCDV

Desde el teatro Javier Fernández del municipio Cabimas, con un ambiente de fiesta y la presencia del Jefe del Comando de Campaña municipal, Pedro Duarte, los Candidatos del Circuito número 10 del estado Zulia, UBCH y líderes de calle, la tarde de este martes, se realizó el acto de Inicio de Campaña Electoral de cara a los comicios de la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre.

El circuito 10 del estado Zulia es plurinominal, comprende los municipios Miranda, Santa Rita y Cabimas, es por ello que en esta oportunidad, llevará al Parlamento Nacional 2 candidatos principales y 2 suplentes, por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, que están representados en las figuras de Elbano Sánchez, Rafael Nava, Aleida Cardozo y Liceila Urdaneta, estas últimas suplentes respectivamente.

Elbano Sánchez, Candidato principal a la Asamblea Nacional, por el circuito #10, expresó "Nosotros, ustedes, unidos representamos la única opción de mantener la paz, de devolver el progreso y la soberanía a este país, de continuar con los proyectos sociales de Chávez de la mano de nuestro Presidente Obrero Nicolás Maduro, sólo tenemos un obstáculo los que aún continúan en la Asamblea, esos que nos vendieron al gobierno norteamericano (...) Ellos Quieren implementar la colombianización de la política venezolana" aseveró.

También reflexionó sobre que es lo que motiva al PSUV a ir a estos comicios electorales "El Partido Socialista Unido de Venezuela, es amor, es unidad, es disciplina y estamos en sintonía con el Gran Polo Patriótico, queremos trabajar por el país, por su progreso financiero, esta es la tarea del nuevo parlamento, trabajar los 4 diputados, aquí no hay principales ni suplentes, somos 4 los que velaremos por Miranda, Santa Rita y Cabimas, y llegaremos al parlamento, porque contamos con una maquinaria invencible.

Para finalizar el Candidato por el sector de los trabajadores dijo que quedan 30 días intensos de labor, para que el 6 de diciembre se logre el rescate de la Asamblea Nacional.

Por su parte, Rafael Nava, Candidato principal por este circuito expresó: "Para garantizar la victoria, seguiremos vigilantes de la RAAS, en nuestras manos está que no se pierda la patria, en nuestro trabajo se consolidará la revolución, el sistema norteamericano debe sacar sus narices de nuestra patria y eso se consigue ganando la Asamblea Nacional.

Así mismo, Aleida Cardozo, Candidata suplente, oriunda del Municipio Santa Rita afirmó que "Hay un factor bien importante en estas contiendas, la movilización y la motivación hacia el elector (...) Venezuela va en caminada a unas elecciones atípicas, en medio de una pandemia, en medio de bloqueos y sanciones, es por ello que debemos abocarnos con cariño, amor y respeto, porque ningún venezolano está exento de la realidad que hoy vivimos, culpa de los apátridas y traidores de este pueblo noble.

Vamos a rescatar la Asamblea Nacional y la pondremos al servicio del pueblo venezolano" sentenció.

Para finalizar el evento el Alcalde del municipio Cabimas, Pedro Duarte, Jefe del CCDV en esta jurisdicción expresó unas emotivas palabras "Cuando entré en este teatro, sentí fuerza, sentí ánimos, queremos ganar este 6-D y ganaremos con Dios". Vamos a trabajar duro para lograrlo, que no nos quede ninguna duda, aquí mantenemos la unidad que tanto nos pedía Chávez, en la revolución no hay ambiguos, aquí somos revolucionarios o no tenemos cabida.