Inauguran tres rutas de TransMiranda en eje Altos Mirandinos

Tres nuevas rutas del sistema de transporte superficial TransMiranda puso en funcionamiento este miércoles el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, en la región Altos Mirandinos, que se suman a las 58 establecidas en toda la entidad.

La primera ruta, la cual será interurbana, es San Diego-La Rinconada, contará con dos autobuses y beneficiará a las comunidades de La Cortada del Guayabo, La Colmena, El Nazareno, Potrerito, La Mariposa, El Cují, Las Mayas y La Rinconada.

"Permite la conexión del eje Altos Mirandinos con el Sistema de Ferrocarril hasta Valles del Tuy, el Sistema Metro de Caracas-Estación La Rinconada y con la ciudad capital", explicó el mandatario regional desde San Diego de los Altos.

La segunda ruta, San Diego-San Antonio, contará con una unidad de transporte, y operará en las comunidades Los Dolores, San José de Los Altos, Urbanización Parque El Retiro y Las Polonias.

Mientras, la tercera ruta es San Antonio-Potrero Gordo, la cual dispondrá de un autobús y recorrerá las comunidades de Las Cocuizas, La Trinidad y Potrero Gordo.

El gobernador destacó que, con la entrega de cuatro autobuses a estas comunidades, actualmente TransMiranda dispone de 252 unidades activas. Reiteró que la meta del Ejecutivo regional es llegar a las 400 unidades al finalizar la gestión.

"Cada transporte tiene que tener un comité de usuarios. Todos los autobuses tienen GPS y la empresa cuenta con su escuela de transporte. Los jefes de calle y de comunidad deben ser contralores, se encargarán que el conductor no caiga en un hueco, no rompan los asientos, laven todos los días las unidades, para que cuando se exporten otras 70 mil flores, ese dinero sea para comprar un autobús, no para sustituirlo por otro, sino para ampliar las rutas y seguir incrementando el número de unidades", señaló Rodríguez.

Por su parte, el secretario coordinador de Derecho a la Ciudad del estado Miranda, Francisco Garcés, destacó que TransMiranda representa más del 12% del total de unidades que operan en toda la entidad, la cual se complementa con el transporte privado.