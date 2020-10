Inauguran comando de campaña "Darío Vivas" en Juangriego

La jefa del comando de campaña Darío Vivas en el municipio Gaspar Marcano de Nueva Esparta, Karina Aguilera, junto al candidato principal voto lista del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) y jefe del comando regional, Dante Rivas, el equipo municipal del Partido Socialista Unido de Venezuela municipal, los jefes de UBCH y de la RAAS inauguraron las instalaciones de la nueva sede del comando de campaña Darío Vivas en esta jurisdicción.

“Este es un espacio para el encuentro, para la información, para la organización y para prepararnos para todas las victorias. Para la recuperación de la Asamblea Nacional y en todas las elecciones venideras. Para darle un triunfo contundente a la Revolución Bolivariana, a nuestra patria y nuestro pueblo”, manifestó Rivas.

Señaló que a pesar de las dificultades que se presentan a causa de las medidas coercitivas y unilaterales del imperio norteamericano, apoyadas por la Asamblea Nacional actual, de mayoría opositora, el PSUV junto al GPPSB seguirá dando la batalla por el pueblo venezolano, buscando siempre el desarrollo nacional.

“Todos ustedes son parte activa de esta batalla que estamos librando para recuperar la Asamblea Nacional y convertirla de nuevo en un espacio para el debate, para el encuentro y el trabajo articulado para resolver juntos, por la vía legislativa, cualquier dificultad que se presente. La nueva AN condenará a quienes hoy piden y celebran las sanciones que tanto daño hacen a nuestro pueblo, luchará para garantizar el bienestar de nuestro pueblo. Contamos con ustedes y ustedes cuentan con nosotros. Tenemos el respaldo de un pueblo leal, consciente, comprometido y sin duda alguna el próximo 6 de diciembre nosotros recuperaremos la Asamblea Nacional”, afirmó el candidato principal de la lista.

Por su parte, la jefa municipal Karina Aguilera destacó la importancia de consolidar este espacio para fortalecer la comunicación y articulación entre todos los factores sociales y políticos del municipio.

“Vamos a recuperar la AN para reivindicar el legado del comandante Chávez. No bajaremos la guardia nunca. No doblegarán nuestra moral. Marcano aportará su granito de arena a la gran victoria del 6D”, expresó Aguilera.

En la actividad también participaron los candidatos Ruddy Rodríguez del circuito 1 y César González del voto lista.