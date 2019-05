Ildemaro Villarroel: alquiler de viviendas a estudiantes será el nuevo objetivo de la GMVV

El ministro de Hábitat y Vivienda, Ildemaro Moisés Villarroel Arismendi, informó que la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV) alquilará domicilios a estudiantes del país, como parte del nuevo criterio para otorgar casas del programa gubernamental.

Así lo indicó el titular de la cartera ministerial en una entrevista al diario, Últimas Noticias (UN), en la cual agregó que actualmente el país se están construyendo ” 130 mil viviendas de las 500 mil proyectadas para este año, según el corte que tiene en su memoria”, por parte de la misión.

Desde su creación en 2001 la GMVV ha entregado dos millones 600 mil viviendas a nivel nacional, ante esto el presidente de la República, Nicolás Maduro, propuso aumentar a cinco millones de casas como meta.

Lea la entrevista íntegra:

En su escritorio hay rumas de carpetas y láminas que dibujan la nueva fase de la GMVV. El Ministro entresaca papeles de una y otra pila de documentos, para explicar en qué consisten esos nuevos proyectos a los cuales el presidente Nicolás Maduro le ha pedido consagrarse.

Villarroel, a quien vemos todos los “Jueves de Vivienda” por la pantalla de VTV desde algún lugar de Venezuela, ha visto crecer bloque a bloque la Gran Misión porque estuvo durante cuatro años en varios cargos antes de ser Ministro.

¿Qué trae de nuevo esta fase de la Gran Misión Vivienda?

Nuestro comandante presidente Nicolás Maduro nos ha propuesto lo nuevo; que produzcamos creativamente nuevas ideas. La Gmvv viene desde el año pasado diseñando una nueva instrumentación, que deje atrás la caracterización socioeconómica de los beneficiarios que se distinguía en dos grandes programas: la Gran Misión Vivienda, para las familias con cuatro sueldos mínimos hacia abajo, y, el 0800 (cartera hipotecaria) que era para familias con más de cuatro sueldos, hasta 20 sueldos mínimos. Nosotros pensamos que ese no debería ser el carácter diferenciador. No distinguimos, no discriminamos si tienes más o si tienes menos, sino de acuerdo a tu condición socio evolutiva hemos estructurado programas que atienden a sus necesidades específicas.

Y ahora, ¿cuál será el criterio para otorgar la vivienda?

Planteamos la Gran Misión Vivienda Venezuela para la Prosperidad, que hace una distinción socio-evolutiva del beneficiario en tres grandes etapas: personal, familiar y pueblo. Personal, como joven estudiante, joven adulto y adulto mayor. Aquí están los programas que van desde alquiler de vivienda, mejora, ampliación, autoconstrucción y adquisición propia. Por ejemplo, para estudiante solamente hay alquiler y mejora. Pero un joven adulto profesional necesita programas de remodelación y adquisición; igual el adulto mayor. Después que tú evolucionas formas una familia y allí tenemos familias: familia con un solo jefe (madres solteras) le damos un tratamiento especial y familias con dos jefes.

¿En qué consiste la etapa pueblo?

Por primera vez estamos distinguiendo como beneficiarios personas colectivas, que son: las asambleas de viviendovenezolanos, que son las organizaciones de pueblo que se encuentran en los terrenos donde está programado construir todavía las 500 mil viviendas que faltan este 2019 y los consejos comunales como forma de organización o los comités multifamiliares de gestión que administran condominios de la Gran Misión y los comités de gestión de adulto mayor.

¿A cuáles programas pueden optar esas organizaciones?

Pueden optar al programa CrediHabitat, que el Presidente ahorita le aumentó a 40 millones. Permite a esas personas jurídicas, colectivas, adquirir préstamos a bajo interés, a 3 y 4 años para reparación de ascensores, impermeabilización, reparación de puertas, pintura y mejora de fachada.

¿Y qué opciones tienen esas asambleas de ciudadanos que aun no tiene una vivienda?

Tenemos un programa que solamente es aplicable a las asambleas de viviendovenezolanos que se llama AVV-Construye. En esos terrenos que tenemos en todo el país, existen grupos de pueblo organizado, que le hemos construido, pero por el impacto de la guerra económica no vamos a la velocidad que quisiéramos. Hemos conseguido en ellos una gran voluntad para que dándoles los materiales ellos autoconstruyen su vivienda.

¿Cómo hace una persona que quiera acceder a esos programas de la Gran Misión?

Debe dirigirse a cualquier banco que tenga cartera de crédito, como todos los bancos públicos y privados y también el Banco Nacional de la Vivienda para solicitar un crédito hipotecario. A nosotros nos interesa prestar, el banco no está para tener dinero, si para prestarlo.

¿Y en el caso de los estudiantes que quieran acceder al programa de alquiler de habitaciones?

Ellos aplican en el Banco Nacional de Hábitat para adecuar la habitación donde va a estudiar. Y en el caso de alquiler tenemos registrados apartamentos en la Superintendencia Nacional de Vivienda. Allí creamos las condiciones de alquiler.

¿Cuál es el criterio que toma en cuenta la Gran Misión para edificar en tal o cual sitio?

Nosotros determinamos a qué velocidad está creciendo la población en ciudades y centros poblados y atendemos, en prioridad, basados en esa necesidad de construir vivienda, donde más rápido está creciendo la población y más déficit habitacional.

¿El desarrollo económico es tomado en cuenta?

Precisamente un segundo criterio tiene que ver con el Plan de la Patria, con las zonas económicamente especiales, que son: Arco Minero, Arco Petrolero y Arco Acuifero-Pesquero. En esas zonas, como Monagas, Anzoátegui (Faja Petrolífera), por ejemplo, va a haber una mayor demanda en los próximos años. La Gran Misión ha migrado del carácter de respuesta inmediata, cuando la tragedia de Vargas y los damnificados…hemos pasado a un carácter proactivo. Es decir, no estamos esperando que se genere la necesidad sino que estamos pronosticando con herramientas estadísticas dónde va a hacer falta más vivienda. Las 500 mil viviendas de este año fueron planificadas con ese criterio.

El Presidente Chávez habló en un principio de desconcentrar Caracas. ¿Ese plan apunta en esa dirección?

La población se ha concentrado en la zona norte-costera, el plan nos obliga a llevar la concentración demográfica a la zona centro-llanera. Esa es la proyección de aquí al 2025. Para despoblar la alta concentración urbana que tenemos en la zona norte-costera, eso era un planteamiento de nuestro comandante supremo y que obedece a una lógica de aprovechamiento del espacio de nuestro territorio.

Es decir, ¿en Caracas (y el centro) se va a dejar de construir viviendas?

Yo lo diría de esta manera: se van a seguir construyendo las que hacen falta, pero se va a incrementar el área centro-llanera que estén cruzadas con los arcos económicos planteados en el Plan de la Patria.

Beneficiarios

Actualmente se han construido en el país un total de 2 millones 641 viviendas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, según el ministro Villarroel Arismendi quien agregó que con ello de han beneficiado a 11 millones de familias.

El presidente Maduro aprobó 184 millones de dólares destinados a la adquisición en China de insumos para la construcción de viviendas, agregó el Ministro.