Iglesia venezolana necesita acercarse a la gente sin prejuicios

La iglesia venezolana, los sacerdotes, necesitan acercarse en estos tiempos a la gente sin ningún prejuicio, porque la gente está dispuesta a encontrarse con Dios, así lo expresó este martes el Padre Numa Molina, entrevistado en el programa Encendidos por Venezolana de Televisión (VTV).

Numa indicó que si una persona se va durante el asueto a la playa o la montaña con un buen libro o con la Biblia, aprovecha para leer y meditar eso le vale más que asistir a una liturgia multitudinaria donde no hay silencio, y todo se queda en la palabra.

"Ayuda más a las personas irse a su lugar de preferencia en silencio, sacar ratos al día a fin de reflexionar y meditar sobre su vida".

Señaló que una manera de dejar atrás las divisiones y odios infundados durante las guarimbas propiciadas por la derecha en el país, y ante las dificultades que atraviesan los venezolanos es a través de la oración y el cultivo de la esperanza.

"No podemos convertirnos en los aguafiestas de la vida del pueblo, creo que la esperanza está deteriorada como virtud en este momento. Quiero decirles que la esperanza no es una sala de espera, no es un lugar donde esperas que acontezcan las cosas", afirmó Numa.

Numa aseveró que la esperanza es un deseo provocado, a su juicio se concibe el deseo de que el país cambie, que la comunidad cambie, de alcanzar metas, y en ese sentido cada persona provoca que suceda. "La esperanza es lo más vivo que hay", acotó.

Precisó que Dios es una guía pero, cada persona, cada ser debe poner su granito de arena que le toca para que los deseos se hagan realidad, dijo.

El párroco de Ciudad Caribia enfatizó que la solidaridad entre los venezolanos no se ha perdido en su totalidad, pero, sin embargo, añadió que mucha gente se ha dejado "vacunar" por el consumismo perverso y por el individualismo que tanto daño hace al ser humano.

Comentó que en sus recorridos por los barrios se encuentra con gente con mucha carencia pero ofrecen una sonrisa, un saludo, porque "no se trata solo de lo material, lo que se puede compartir, es ponerse al lado del anciano, del que está solo, es compartir el dolor y la alegría con el otro", añadió.

Numa, a propósito de la celebración de la Semana Santa exaltó la importancia de acercarse a nuestros semejantes a fin de mostrar solidaridad y afecto.

"Hay gente que necesita ser escuchada, una persona que está internada en un hospital solo y sin familia necesita que alguien le escuche y le preste atención, es el mejor regalo", concluyó.