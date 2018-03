Hinterlaces: 70 % de los venezolanos está dispuesto a votar en presidenciales

Un 70 % de la población venezolana está dispuesta a votar el 20 de mayo próximo tras la convocatoria del Consejo Nacional Electoral (CNE), a las elecciones para escoger al Presidente de la República, así como a legisladores estadales y concejales de los municipio del país.

Así lo determinó la más reciente encuesta hecha por la encuestadora Hinterlaces, en el período comprendido entre el 6 y el 21 de marzo de 2018, informó el analista político José Vicente Rangel, en su sección Confidenciales, del programa José Vicente Hoy, transmitido este domingo por Televen.

Asimismo, un 20 % de los encuestados expresó que no asistiría a las votaciones y 10 % manifestó que probablemente no irá.

La encuestadora consultó a la población sobre si está o no de acuerdo con la convocatoria a elecciones presidenciales para mayo, y 67 % estuvo a favor de la decisión, mientras que 32 % dijo estar en desacuerdo y 1 % no respondió y no contestó.

El también periodista señaló que 77 % de los venezolanos considera incorrecta la postura de las organizaciones políticas que decidieron no participar en los comicios, contrario a 22 % que expresó apoyar la acción y 1 % no sabe no contesta.

Para esta consulta, Hinterlaces entrevistó a más de 1.580 personas en hogares de todo el país.