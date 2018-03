Henri Falcón: Es necesario salir a votar el 20 de mayo

El candidato presidencial opositor Henri Falcón afirmó que es necesario salir a votar, por esa razón la fuerza política que lo acompaña eligió como “forma lógica y de racionalidad política” participar en los comicios presidenciales programados para el 20 de mayo.

En entrevista concedida a Plus Tv 24, el candidato opositor indicó que “no se puede esperar no participar y no construir una alternativa a ese llamado a la abstención” que realizan algunas fracciones políticas del país.

“Hay que participar, es la mejor oportunidad que ha tenido la oposición venezolana en los últimos 20 años. Una oportunidad real”, fue su llamado a la población venezolana.

Señaló que su equipo de campaña ha “exigido condiciones”, por eso firmó ante el Poder Electoral un acuerdo entre los candidatos.

Falcón recordó que recientemente estuvo en la Organización de las Naciones Unidas para solicitar la presencia de una comisión de exploración que determine si están dadas las condiciones para las elecciones.

Igual petición realizó ante la Unión Europea como parte del Acuerdo de Garantías Electorales suscrito el 01 de marzo de este año.

Estas solicitudes se realizan “a los fines de garantizar una observación calificada y amplia, elemento que genera confianza en la población que desea acudir masivamente al acto electoral”, resaltó el candidato.

“Todos los estudios de opinión, sin ninguna excepción, reflejan que el 70 % por ciento de los venezolanos quiere sufragar, quiere ejercer su derecho al voto”, resaltó.

Falcón informó que este miércoles comenzó su campaña presidencial en el estado Sucre, región oriental del país.