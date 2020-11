Hay que reconquistar la institucionalidad de la AN

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, insistió este viernes en que hay que reconquistar la institucionalidad de la Asamblea Nacional (AN) para garantizar la estabilidad y el futuro del país. “Tenemos que ganar las elecciones del 6D para asegurar la estabilidad y el futuro del país”, dijo.

En su participación en un Encuentro del Secretariado del Comando Nacional “Darío Vivas” en el estado Anzoátegui, Cabello recalcó que Venezuela cuenta con una gran alianza del Gran Polo Patriótico (GPP), con otros partidos políticos y movimientos sociales, haciendo un trabajo de hormiguita para garantizar la batalla del próximo 6D.

“Nosotros nos estamos organizando desde el 2015 para retomar la AN con votos. Tenemos partidos aliados en el GPP y vamos a arrasar con los votos para ganar la AN”, indicó.

Cabello recordó que el imperialismo está demostrando su sistema electoral antidemocrático, donde hicieron elecciones hace una semana y en esta fecha no saben quién es el Presidente de los Estados Unidos. “Y viven metiendo sus narices en los asuntos de Venezuela. Estados Unidos tiene un sistema electoral antidemocrático, totalmente diferente el que tiene Venezuela”, agregó.

Hizo énfasis en que el día de ayer 12 de noviembre, la Unión Europea (UE) ratificó las sanciones en contra del país y en contra de uno de los dirigentes políticos. “Usan las sanciones como persecución política”, añadió.

Precisó que en Anzoátegui se eligen 11 cargos ante la AN, son los mismos 11 que llegarán este 5 de enero del 2021. “Tenemos que arrasar el 6D. Envíe un mensaje de texto al 2406 para que sepa y conozca cuál es el centro electoral que le toca”, acotó.

Por su parte, el secretario del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) Héctor Rodríguez, envió un gran saludo y un reconocimiento al trabajo que están haciendo los hombres y mujeres de esta región, “estamos seguros que llegarán a la AN”, dijo.

Señaló que en las tierras de Oriente están los hombres y mujeres de resistencia y luchadores. “Estás cualidades aún los imperios no lo han entendido”, expresó.

Recordó, que hace cinco años atrás, la extrema derecha golpista sacó al Libertador Simón Bolívar y al Comandante Hugo Chávez del hemiciclo del Parlamento Nacional, lo que vaticinó que este 6D las fuerzas revolucionarias cobrarán ante la AN esta falta tan grande a los líderes.

Ante esto, subrayó que desde hace cinco años, la AN ha asediado al país, han conspirado en contra de la Nación con sus bloqueos y sanciones. “Debemos denunciar a Juan Guaidó, a Henry Ramos Allup y todo su combo de traidores a la Patria. En segundo lugar, debemos llegar a la AN, rescatarla y legislar. En tercer lugar, debemos cambiar lo que hay que cambiar. La verdadera revolución como lo decía Fidel: La verdadera revolución vive cambiando”, refirió.

Insistió en que no se le puede tener miedo al cambio, con lo que resaltó que contarán con una juventud y un pueblo resteado con todo. “Tenemos candidatos y candidatas que estamos seguro que llegarán a la nueva AN, ellos tienen el reto de cambiar el parlamento y sabemos que lo lograrán. Vamos a una elección para reivindicar a Bolívar y Chávez, rescatar la AN y detener el bloqueo”, manifestó.

Entretanto, el candidato a la Asamblea Nacional (AN) por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), Luis Marcano, enfatizó que han estado desplegados y desplegadas en cada rincón del estado Anzoátegui, en los 21 municipios, en las 149 comunas, en los más de dos mil Consejos Comunales donde han realizado más de 1.500 actividades, que hoy permiten decir que en Anzoátegui la victoria está garantizada. “Vamos a recuperar la Asamblea Nacional”, dijo.

Asimismo, puntualizó que el trabajo de todos los movimientos sociales, de hombres y mujeres de esta región ha dado la talla en todas las comunas, al tiempo que recalcó que esta región tiene clara su convicción por este país y la gran responsabilidad que tienen en preservar la patria desde esta trinchera.

Recordó que el año 2010 y 2015 fue un revés para el país y el 2017 fue de tragedias. “Ahora, estamos en la etapa de recuperación de la AN”