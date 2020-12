Hallan técnica para obtener agua y combustible en Marte

Un sistema de electrolisis para salmueras ha demostrado ser capaz de extraer oxígeno e hidrógeno en condiciones simuladas como la superficie marciana.

Un equipo de científicos de la Escuela de Ingeniería McKelvey, de la Universidad de Washington, en San Luis (EE.UU.) ha desarrollado un sistema para llevar a cabo la electrolisis con agua salobre o salada. Su funcionamiento ha sido puesto a prueba a temperaturas típicamente marcianas: de -36 grados Celsius.

“Nuestro electrolizador de salmuera marciana cambia radicalmente los cálculos logísticos para las misiones a Marte y más allá”, ha explicado en un comunicado Vijay Ramani, director de la referida investigación, publicada recientemente en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Además, agrega, esta tecnología es igualmente útil en la Tierra, donde convierte a los océanos en una fuente viable de oxígeno y de combustible.