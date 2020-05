Hallan muerto en su residencia al embajador de China en Israel

La Policía de Israel halló muerto al embajador de China en Israel, Du Wei, en su residencia en la zona de Herzliya, en el norte de Tel Aviv, informaron varios medios israelíes, citó Telesur en su portal.

Según el medio The Times of Israel, el Ministerio de Exteriores israelí informó que el diplomático chino fue encontrado sin vida este domingo en el interior de su residencia, aunque no proporcionó más detalles.

Las causas del deceso se desconocían a primera hora de la mañana, cuando la Policía israelí se encontraba en el lugar de los hechos investigando el suceso.



Según reportes, el cuerpo de Du fue encontrado en su cama sin signos de violencia, por lo cual los investigadores creen que el embajador falleció de un ataque cardíaco. Sin embargo, la embajada china en Israel aún no ha confirmado oficialmente los informes.



El diplomático chino Du Wei, de 57 años de edad, fue nombrado como embajador de Israel en febrero pasado. Su último cargo antes de llegar a Israel había sido el de embajador de China en Ucrania, donde sirvió entre 2016 y 2019.