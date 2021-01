A su turno, la expresidenta de Brasil Dilma Rousseff advirtió que la democracia en su país está «totalmente corrompida». Pero la responsabilidad no es solo del presidente Jair Bolsonaro, porque él sería «producto de esa corrosión» que ya lleva varios años. Rousseff pidió que el manifiesto en el que se habla de «golpes blandos» sea modificado, porque el hecho de «que no haya tanques en la calle, invasión de domicilios, cierre del Congreso Nacional y tortura explícita no significa ningún tipo de blandura».