EL GRUPO DE PUEBLA SALUDA LA REALIZACIÓN DE ELECCIONES LEGISLATIVAS EN VENEZUELA Y CONSTATA QUE LOS COMICIOS SE DESARROLLARON DENTRO DE LA NORMALIDAD, DE FORMA PACÍFICA Y SIN INCIDENTES. ASÍ MISMO, REITERA SU POSICIÓN DE QUE EL CAMINO DEMOCRÁTICO ES LA MEJOR VÍA PARA SUPERAR LA CRISIS POR LA QUE ATRAVIESA EL PAÍS.

INSISTIMOS EN PLANTEAR LA NECESIDAD DE QUE ESTA SALIDA DEBE ESTAR ACOMPAÑADA POR LA TERMINACIÓN DEL BLOQUEO ECONÓMICO QUE HA IMPUESTO, EN PLENA PANDEMIA, EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS.

El Grupo de Puebla jamás apoyará ninguna salida de fuerza para superar una crisis política en el hemisferio.

Apostar a golpes de Estado, disfrazados o no a partir de la desestabilización del actual régimen, desafiando la Constitución venezolana, agrava la situación en ese país, aumenta el sufrimiento de su pueblo y provoca inestabilidad en toda nuestra región, con pérdidas significativas para la integración regional. Lamentablemente, algunos gobiernos de América del Sur, obedeciendo a los dictados de la extrema derecha norteamericana, optaron por apostar en la violencia a través de embargos, bloqueos comerciales e incluso apoyaron anuncios intimidantes de intervenciones militares.

Consciente de sus responsabilidades, el Grupo de Puebla plantea la necesidad de reactivar el diálogo ya iniciado por algunos países de la región para buscar una salida justa, pacifica y democrática a la crisis venezolana, y que incluya la integración de parte de la oposición que se autoexcluyó de estas elecciones, en los futuros procesos electorales; y el fin inmediato del bloqueo económico y sanciones económicas que están afectando gravemente la vida de las y los venezolanos.

La democracia siempre representará el lado correcto de la Historia y con ella el valiente pueblo de Venezuela sabrá pavimentar un futuro de prosperidad, justicia, soberanía, paz y libertad.

Firman:

1) Rafael Correa, ex Presidente, Ecuador.

2) José Luis Rodríguez-Zapatero, ex Presidente, España.

3) Fernando Lugo, ex Presidente, Paraguay.

4) Ricardo Patiño, ex Canciller y ex Ministro de Defensa, Ecuador.

5) Gabriela Rivadeneira, ex Presidenta Asamblea Nacional, Ecuador.

6) Aloizio Mercadante, ex Ministro de Educación, Brasil.

7) Camilo Lagos, Presidente Partido Progresista, Chile.

8) Marco Enríquez-Ominami, ex Candidato presidencial, Chile.

9) Celso Amorin, ex Canciller, Brasil.

10) Esperanza Martínez, Senadora, Paraguay.

11) Aida García Naranjo, ex Embajadora, Perú.



12) Carlos Sotelo, ex Senador, México.



13) Jorge Taiana, Senador y ex Canciller, Argentina.



14) Carol Proner, Abogada, Brasil.



15) Guillaume Long, ex Canciller, Ecuador