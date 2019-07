Grandeliga venezolano Carlos Carrasco padece leucemia

El venezolano Carlos Carrasco, lanzador de los Indios de Cleveland, informó a la estación de televisión CND 37 en República Dominicana que tiene leucemia.

“A finales de mayo me paran porque vieron algo diferente en mi sangre”, le dijo Carrasco a CDN 37. “Entonces los médicos se preocuparon un poco y me mandaron a hacer otra prueba de sangre y sale la sangre muy alterada, las plaquetas salen altísimas. Semanas después voy con mi esposa al hospital y me dan la noticia de que tengo leucemia. Por eso es una de las cosas por las que no estoy jugando ahora mismo. Pero ya me integro a finales de julio”.

Carrasco, no especificó si su regreso a finales de julio sería una reincorporación al equipo grande o el inicio de una asignación para rehabilitarse.

El lanzador está en su 10ma temporada de Grandes Ligas, todas con los Indios. En 12 aperturas esta temporada antes de ser diagnosticado, dejó 4.98 de efectividad, incluyendo un blanqueo y una tasa de 7.2 ponches por cada boleto.

La mejor temporada de Carrasco hasta ahora fue la del 2017, cuando ganó 18 juegos y dejó 3.29 de efectividad en 32 aperturas en 200 innings, y terminó cuarto en la votación por el premio Cy Young de la Liga Americana.

Entre 2015, cuando se convirtió en abridor a tiempo completo, y hasta el 2018, Carrasco puso 3.21 de efectividad, 1.11 WHIP y ponchó al 28% de los bateadores que enfrentó.