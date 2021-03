En Mérida la Dirección Regional del Ministerio del Poder Popular para Pesca y Acuicultura, ha venido realizando grandes operativos con venta de varias especies, como pescado fresco, pescado seco y otras variedades, que de acuerdo a las decisiones del Mandatario Nacional Nicolás Maduro y su Ministro del Poder Popular para la Pesca y Acuicultura, Juan Laya, han cumplido todas las normas y reglas, en materia de seguridad, salud, control de precios, atención social, y la esmerada participación comunitaria con su apoyo durante las jornadas.

El encargado Eredie Piaspam, vocero de la Dirección Regional de Pesca y Acuicultura en la entidad, señaló que el área metropolitana (Municipio Santos Marquina, Libertador, Campo Elías, Sucre) yMunicipio Alberto Adriani, tuvieron distintas jornadas con venta de pescado y varias especies a precios totalmente accesibles, destacó.

Una semana llena con venta de pescado, lograda por los Operativos Socialistas de Pescado, en los distintos municipios de Mérida, y reflejada desde el pueblo por la satisfacción y aceptación, apreciada en rostros de personas, que ahí adquirieron el recurso hidrobiológico, así llamado por Piaspam.

“Bueno agradeciendo a los cuerpos políticos y equipos políticos de cada municipio y parroquia, especialmente aquí en Libertador, donde estuvieron pendiente los Jefes de UBCH, los Líderes de Comunidad, la Milicia, en el tema de bioseguridad y el distanciamiento, para las personas que estaban adquiriendo el recurso hidrobiológico” describió Piaspam.

El Municipio Libertador en Mérida, se desplegaron hoy 27 de marzo, 6 puntos con venta de pescado; en Campo Elías, 1 punto de venta por el sector José Ademo Gutiérrez; por el Municipio Sucre, 1 punto de venta en la Plaza Bolívar, con una excelente atención y manteniendo las normas de bioseguridad y distanciamiento para cuidarnos y cuidar a nuestros vecinos y familiares del covid-19.

“Quiero agradecer también a todos los trabajadores del Ministerio de Pesca y Acuicultura y sus entes adscritos, como es FONPESCA (Fondo Pesquero y Acuícola de Venezuela), CORPESCA, INSOPESCA, al personal de Corpesca, Fonpesca, Insopesca, como también a CENIPA (Centro Nacional de Investigación de Pesca y Acuicultura), agradeciendo a todo el personal que se activó y está cumpliendo con todo el lineamiento que ha dado nuestro Presidente Nicolás Maduro” resaltó Piaspam.

Piaspam precisó, también las instrucciones dadas por el Ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Laya que les dijo “para que le llevemos el pescado al pueblo de manera ordenada” y también el Protector y Diputado Jehyson Guzmán que nos indicó “mantengamos y cumplamos todas las medidas de bioseguridad” detalló.

En Mérida restan 4 días de operativos con venta de pescado

La organización y ejercicio del Poder Popular, ha sido emblemática durante estas jornadas que han traído a las comunidades, la venta de pescado a precios accesibles. Piaspam vocero en la Dirección Regional de Pesca y Acuicultura de Mérida, informó que están programados los 4 días restantes en la entidad, para llevar el producto a las comunidades durante esta Semana Santa.

“Este domingo 28 de marzo se desarrollará en el Municipio Libertador, varios puntos con venta del recurso hidrobiológico, como será la Parroquia Gonzalo Picón Febres, sector El Vallecito, Parroquia Milla, sector La Vuelta de Lola; Otros 2 puntos activos serán en el Municipio Alberto Adriani; habrán punto activos en Tovar, Zea y Sucre nuevamente” reitero Piaspam.

Entre 30% y 40% de descuento, destacan los precios hechos durante estos operativos con venta de pescado a precios muy accesibles, y los que seguirán hasta el miércoles 30 de marzo. Es de resaltar que han vendido una variedad, tanto en pescado fresco, como también pescado seco, una delicia muy adquirida por el venezolano durante la temporada de Semana Santa.

También ha sido de gran impacto, la aceptación del pueblo y los vendedores, sobre todo al compararse precios con sectores privados, que están bastante elevados, y gracias a las jornadas canalizadas entre Poder Popular y la Dirección Regional de Pesca y Acuicultura, ha podido traerse estas oportunidades, con facilidades económicas para el pueblo, como también otras actividades, por ejemplo el escaneo del Carnet de la Patria, realizado en muchas comunidades.

Un llamado a los vendedores no autorizados en Mérida

Eredie Piaspam representante de la Dirección Regional del Ministerio del Poder Popular para Pesca y Acuicultura en Mérida, hizo un llamado a los vendedores no autorizados, que además, de vender sin los cuidados y normas de salud exigidos por el gobierno nacional, les pidió, no continuar con estas ventas irregulares, que algunos están haciéndolo con precios bastante elevados. Les dijo “Nosotros estamos en un Plan de llevar el pescado al pueblo, pero existen por allí buhoneros del pescado que se paran en ciertos puntos que no están autorizados por nosotros” puntualizó Piaspam.

El llamado es, al pueblo denunciar estas irregularidades en las comunidades, y evitar de esta manera, no solo los elevados precios, con productos que no tienen el suficiente cuidado para exponerlo a la venta del pueblo. Además son ventas no autorizadas por inspectores de la Dirección Regional del Ministerio del Poder Popular para Pesca y Acuicultura.

Seguiremos juntos al Poder Popular para organizar estas actividades y otras, que seguro más adelante se realizaran gracias a todo el Plan del Gobierno Nacional enmarcado en el Bicentenario de la Batalla de Carabobo, que se realizará este 2021, con el Congreso Bicentenario de los Pueblos, concluyó Piaspam.