Venezuela,un gran país que ha sido admirado y tras las últimas investigaciones ha podido saber que es una nación bendecida, por conocer que tiene minerales ansiados por gobiernos como los EE.UU., de agua, petróleo, hierro, entre otros, y ha enfrentado una serie de sanciones que buscan generar un levantamiento social, para derrocar al gobierno nacional del Presidente Nicolás Maduro que enfrenta ahora la pandemia del Covid-19.

Gracias a las acciones del Presidente Nicolás Maduro, ha podido controlar y mantener los crecientes números de contagios del Covid-19, permitiendo ser un país donde muchos han podido retornar y decir con seguridad, -a los 4 vientos- que han sido provistos de salud gratuita, hombres o mujeres que han sufrido severos rechazados en otros países.

Eredie Piaspam esCoordinador y vocero del Gran Polo Patriótico del Movimiento Somos Venezuela en el estado Mérida. Durante una entrevista, expresó y reconoció el gran trabajo desde el Gobierno Nacional, con el Presidente Nicolás Maduro, que se viene haciendo con el propósito de combatir los crecientes números en contagios que siguen preocupando a muchos.

Por diversas razones en materia de salud, como el irrespeto, atención, irresponsabilidad de personas al no usar tapabocas, no lo tienen colocado, otros por no tener recursos vetados por las sanciones criminales del gobierno de los EE.UU.

Piaspamdijo “…junto con el Gran Polo Patriótico hemos hecho el llamado a la comunidad, la población a protegerse, preocupados por las cifras, el número de fallecidos y contagiados del Covid-19 está aumentando, y más que esto, es hacer el llamado a los padres, representantes y las autoridades, porque nosotros hemos salidos a la calle, y he visto a los entes en las alcabalas, pero no llaman la atención y además de esto los padres salen mucho a la calle sin tapaboca con sus hijos”… resaltó.

El llamado que Piaspam indicó fue “aumentar la conciencia y denunciar o hacer ver a las autoridades o hacer el llamado cuando llegue una persona extraña a la comunidad, que no ha convivido ahí, notificar y si está presentando síntomas extraños de salud, denunciarlo”, insistió Piaspam.

Así mismo enfatizó Piaspam, que cuando al Doctor Ramón Nieves, al Director de la ZODI, a los Jefes de Seguridad, le sea expuesta una denuncia sobre un posible caso Covid-19, atenderlo de inmediato.

En ese orden de ideas y sobre el gran trabajo desplegado durante esta faena, Piaspam un luchador comunitario, reconoció la entrega y trabajo que el Protector de Mérida Jehyson Guzmán, junto a su equipo han desempeñado con el fin de frenar estos y últimos crecientes números del Covid-19, en estos días. Por ejemplo, el trabajo de desinfección, las campañas orientadoras e informativas, los planes y estrategias para enfrentar situaciones como el reciente paro de transporte, el tema del gas, los CLAP en los distintos municipios de Mérida y muchas otras actividades, tengan por seguro que seguiremos en pie de lucha, precisó Piaspam.

“Nuestro Partido Somos Venezuela y el Gran Polo Patriótico hacemos el llamado a la conciencia a nuestra población, no olvidemos usar el tapaboca, lavémonos las manos, los niños y adultos mayores, deben estar en casa protegidos, cumplir el distanciamiento y evitar estar en la calle…” recalcó Piaspam.

La orientación e información son dos pilares fundamentales en tiempos como estos, donde el Covid-19, ha atacado sin distingo político, religioso, cultural, género, entre otras condiciones, llevando a países como EE. UU., Brasil, entre otros, a condiciones extremas de salud, por ignorar los resultados que de forma preliminar, se estaban presentando en estos países.

Tras estos últimos números de contagio del Covid-19, en Mérida, Piaspam destacó la necesidad de salir a las calles, bajo las normas de salud para evitar el contagio, buscando la forma de orientar, informar y multiplicar la comunicación de mensajes, para que muchos entiendan y comprendan, la necesidad de crear y tener elementos esenciales, como la vacuna contra el Covid-19, que desde Rusia ya está siendo un hecho, pero también que acepten la recomendación de usar el tapaboca, lavarse las manos en forma constante y no salir sino existe necesidad, es decir, Quédate en Casa y salvemos una vida más.