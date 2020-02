Gran Polo Patriótico definirá alianza franca para comicios parlamentarios 2020

Los partidos políticos del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) definirán una “alianza franca” para participar en las elecciones parlamentarias 2020 para renovar la Asamblea Nacional (AN), informó este jueves el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello.

“Se vienen elecciones esté año a la Asamblea Nacional, nosotros vamos a participar, los compañeros, camaradas del GPP, El PCV, PPT, UPV, ORA, Alianza para el Cambio, Tupamaros y PSUV, todos vamos a participar, y vamos a llevar una alianza franca, de hermanos, para evitar lo que pasó en 2015”, expresó.

Cabello recordó que este miércoles se constituyó el comité de postulaciones para cambiar la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) como parte de los acuerdos de la Mesa Nacional de Diálogo entre el Gobierno Nacional y diversos factores de la oposición.

Al respecto, rechazó que la derecha venezolana promueva la abstención y que ahora busque el apoyo del pueblo para deponer a la revolución, acotó durante una movilización en Caracas para conmemorar el 31 º de la rebelión popular del 27 de Febrero de 1989.

El dirigente nacional del Psuv reiteró que la derecha sigue desconociendo el poder del pueblo, y dijo que “engañan a su propia gente, dicen que no van a participar pero se incorporaron al comité de postulaciones”.

SUV “Allí estaban los que dicen que no van a elecciones y firmaron. Estaba Stalin González en representación de Juanito Alimaña (Juan Guaidó); ese es su problema porque les dijeron al pueblo que no vote más nunca, y ahora están nombrando candidatos” para los comicios a la AN, afirmó en su mitin.

De igual forma, puntualizó que la derecha desprecia al pueblo e impulsa medidas coercitivas en su contras, pero a su vez convoca a las masas populares.