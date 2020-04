Gran Misión Vivienda Venezuela cumple 9 años entregando hogares dignos

La Gran Misión Vivienda Venezuela es un plan creado por el Gobierno del presidente Hugo Rafael Chávez Frías, el 13 de abril de 2011 para construir casas, pero fue hasta el 30 de abril del mismo año que se le dio inicio a la misma.

El objetivo principal de esta proyecto es disminuir la situación de carencia habitacional que sufre la población venezolana, sobre todo en aquellas zonas más vulnerables y desfavorecidas donde se encuentran ubicados ciudadanos con más dificultades económicas y vitales.

Por eso, Chávez creó esta misión para asegurar un hogar digno a los venezolanos y que se pudiera avanzar, de este modo, hacia un desarrollo y bienestar de toda la ciudadanía.

Para poder llegar a las metas propuestas desde su inicio, el Gobierno llevó a cabo un estudio concienzudo de la situación para poder diseñar una estrategia nacional gracias a la colaboración del pueblo, los gobiernos municipales y regionales, el sector privado y a acuerdos internacionales con países de Europa, Medio Oriente, Asia y América del Sur.

De esta forma, la Gran Misión Vivienda Venezuela se fijó como meta construir dos millones de viviendas en siete años, todo ello sustentado en cinco pilares que sustentarían este proyecto social: Registro Nacional de Vivienda, Terrenos, Ejecutores, Financiamiento y de Materiales de Construcción.

Así las cosas, y por primera vez en su historia, los venezolanos disponen de la oportunidad de acceder a un registro a través del que se identifican las familias que no tienen vivienda propia o las que precisan una remodelación, legalización o ampliación del hogar que ya poseen.

María León, junto a sus 2 hijos y su esposo, los cuales son beneficiarios de las viviendas, aseguró que “Esto es un sueño hecho realidad, algo que una madre de 2 niños siempre soñó, es nuestro deber como venezolano y compatriota no desvanecer. Yo creí, yo luche y hoy tengo mi casa que no me la quita nadie”.

Por su parte, Luisa Vargas, otra beneficiaria de esta gran misión expresó: “Toda mi vida había estado en un rancho, crié a mis hijos en uno, pero ahora tengo una casa digna, un techo para compartir con mi familia, y eso sólo fue posible en este gobierno, con la revolución que nos da el beneficio de vivir mejor”.

Es importante recordar que la GMVV va rumbo a las 5 millones de viviendas de acuerdo con el Plan de la Patria 2019-2025, y cumpliendo las instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, y bajo la dirección del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda (Minhvi), este programa social ha entregado a la fecha 3.099.280 unidades en el territorio nacional.