Grace Urdaneta: “El Comandante Chávez reconoció el papel de la mujer”

YVKE MUNDIAL/Bertha Argüello

“Para mí es un orgullo llevar a la Asamblea Nacional (AN) el partido UPV llevar el nombre de Lina Ron, hablando de la mujer y hablando del machismo, el hombre no debe perder ese rol, la cortesía, el respeto en su casa, con la pareja”, manifestó la candidata a la Asamblea Nacional Grace Urdaneta, por voto lista regional la número 18, por el PSUV y el Gran Polo Patriótico (GPP) en el programa Contendor Político Mundial por YVKE MUNDIAL ZULIA 102-9 FM.

Dijo además la candidata en referencia al rol del hombre y la mujer que el machismo se nota cuando el hombre tiene celos de la mujer cuando tiene una profesión y la ejerce, la mujer desde el proceso revolucionario ha sido visibilizada, ha tenido un reconocimiento desde 1998 para acá, si bien es cierto el orden de la familia no se debe alterar y es bíblico, el hombre es cabeza de familia, más no usar esto para ensombrecer”, enfatizo Urdaneta.

El comandante Chávez reconoció el papel de la mujer, un Ministerio de la Mujer creado en revolución, Lina Ron creadora de la UPV, de este partido, resalto la candidata quien dijo “la creadora de un movimiento revolucionario de base de la fuerza revolucionaria motorizada reconociendo al humilde, ese es el trabajo que tenemos nosotros como Unidad Popular Venezolana (UPV), partido del Polo Patriótico que hoy le presento esta opción, número 18, si Dios me dio la oportunidad de estar en esta lista, Dios me dará la oportunidad de ser útil a la patria es lo importante”.

Destaco que un legislador es para trabajar en la calle de mano de la gente, hace énfasis en el contacto, en escuchar las inquietudes y propuestas. “El parlamentarismo popular para eso es un diputado para llevar la voz de los que no tienen voz, lo importante es llegar a la AN y comenzar ese trabajo, estamos retardados, la voz del pueblo que nos ha elegido y no perder de vista aquellos de los que te dieron su voto, la confianza, el trabajo social, la lucha, para qué quieres el poder para tener una camioneta nueva, recursos económicos, yo creo que esas son viejas prácticas que tenemos que deponer”.

Además dijo que la actual asamblea todo lo que han hecho es para perjudicar al pueblo, las sanciones perjudican al pueblo y no a un grupo. Se han robado el dinero de los venezolanos con las acciones que han hecho los diputados opositores

Destaco que el rol de la mujer en la sociedad venezolana ha sido preponderante. “No es solamente la mujer en cualquier cargo político, sino la mujer militar es importante, nosotros visualizamos en la milicia cuantas mujeres tenemos para defender la patria, en las urnas con los votos”.

El CNE ha permitido la paridad dentro de la candidatura hombre mujer, el papel de la mujer es cívico-militar.

“Los sueños hay que trabajarlos y los sueños son posibles cuando trabajas en equipo, el parlamentarismo popular, comunal, tenemos un partido que crece viéndonos la cara, viendo al prójimo, el PSUV es un ejército es una estructura militar para hacer frente a tantas batallas. Pertenezco al partido del Polo Patriótico de Lina Ron que mira a quienes lo necesitan, queremos ser ejemplo. Nosotros nos reunimos con la gente y la idea es buscar esas soluciones”, argumento.

Por el parlamentarismo de calle tiene que ser el fundamento principal del trabajo en la calle. Hay que hacer cumplir las leyes, hay muchas leyes hechas, hay una ley antibloqueo que es la ley para poder enlazar y armar documentos para contratar terceros sin que nadie sepa Las leyes están hechas lo que hay que hacer es que se cumplan, dijo la candidata Grace Urdaneta por la AN.