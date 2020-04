Gobierno y empresarios de México acuerdan medidas para atender crisis por Covid-19

Empresarios de México acordaron con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, medidas para atender la crisis económica por la pandemia de Covid-19 y la caída del mercado petrolero.

El paquete de medidas se aplicará desde este mes pero además se presentaron otras propuestas que serán analizadas para aplicarse en los dos meses siguientes, indicó Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), cita Prensa Latina.

La principal medida con la que se busca proteger a las Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) es la creación de un fondo por parte de Nacional Financiera, que servirá de garantía para que la banca privada otorgue créditos a los pequeños negocios.

Cervantes agregó que durante la contingencia sanitaria van a cerrar 170.000 empresas pero advirtió que no se puede saber "cuántas van a reabrir", y estimó que se pueden perder hasta cuatro puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

"Parece ser, pero tenemos que evaluarlo permanentemente, que abril lo tenemos más o menos resuelto", indicó por su parte Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), con quien coincidió Antonio Del Valle, titular del Consejo Mexicano de Negocios, y Luis Niño de Rivera, de la Asociación de Bancos.

"En nuestras propuestas básicamente está apoyar a las pequeñas empresas del país, a las MiPyMEs, y tratar que haya un fondo para que la banca privada pueda darles crédito a las que se quedan sin ingresos, y con eso se pueda mantener el empleo. Lo que más nos interesa es el empleo".

Ante este panorama, la banca analizará este viernes "cómo aplicar esas garantías bancarias para ver hasta dónde pueden llegar y en qué condiciones lo pueden hacer; ellos están tratando de mover ahora las posibilidades, y creo que tendremos mejor información".

Recordó que la dificultad de pagar créditos que tienen propietarios de pequeñas empresas es un problema para el cual la Banca Privada ya presentó una solución ante la falta de ingresos, a la par que empresarios están buscando acuerdos para negociar las rentas de locales.

El sector privado había planteado en días recientes la necesidad de estímulos fiscales para afrontar los efectos económicos que tendrá la contingencia sanitaria, que ha obligado a parar casi todos los sectores económicos y sociales del país.

"Las grandes empresas no vamos a tener apoyos fiscales al menos durante abril, él nos pide que mantengamos los empleos lo más que se pueda, y cada empresa lo hará a su manera", confirmó por su parte el presidente de Concamín.

En tanto, Salazar detalló que el acuerdo con el Jefe del Ejecutivo es revisar posteriormente las posibles acciones que se tomarán para el mes de mayo y junio por separado para cada mes, por lo que no quedó descartada dicha posibilidad. "Si no tenemos un México saludable no tenemos a dónde llegar".

El presidente López Obrador agradeció a los empresarios su compromiso en busca de mantener acuerdos y decretó que las reuniones se mantendrán en sesión permanente para sostener un diálogo abierto frente a la crisis ocasionada por la pandemia, agregó Salazar.