Gobierno municipal atiende a privados de libertad

YVKE MUNDIAL/Bertha Argüello

La primera combatiente y directora de Asuntos Sociales y de Salud de la Alcaldía Bolivariana de Colón, Mary Hurtado de Labrador, visitó un ala del Centro de Arrestos Preventivos San Carlos de Zulia hizo entrega de 26 combos de material educativo y juegos didácticos y deportivos a los privados de libertad, que estudian a través de la modalidad Misión Robinson, motivados por el Movimiento por la Paz y la Vida, liderado por la pastora Nakary Fereira.

En el recorrido, la Primera Combatiente municipal estuvo acompañada por el director de Seguridad Ciudadana, Reinaldo Sánchez, el director del Centro de Formación Policial (CEFOPOL), Carlos Balza, y la pastora Nakary Fereira, quien lidera el Movimiento por la Paz y la Vida dentro del centro penitenciario.

Entre tanto, las privadas de libertad agradecieron tanto al movimiento social, como a la Primera Combatiente, por el apoyo para que puedan superarse y ofrecerle a sus familiares una nueva vida.

“Tengo 4 años en este lugar, no sabía ni leer ni escribir y muchos me decían que para qué iba a estudiar. Hoy ya sé escribir mi nombre y estoy aprendiendo a leer; agradezco a Dios por trasformar mi vida dentro de estas cuatro paredes, gracias al Movimiento por la Paz y la Vida por apoyarnos para salir de aquí y darle un mejor futuro a nuestros familiares y gracias también a la Primera Combatiente por esta maravillosa bendición de apoyo que hoy nos está trayendo”, manifestó la privada de libertad Diana Gutiérrez.

Hurtado de Labrador entre tanto manifestó, que entre el material donado por el alcalde Blagdimir Labrador está una pizarra, cuadernos, lápices, sacapunta, borrador, marcadores, juegos didácticos y deportivos.

Anunció que en los próximos días se prevé entregar nuevamente material educativo para otros estudiantes que también cursan primaria en el lugar, así como canastillas para bebés para unas privadas de libertad y medicamentos para reforzar el botiquín de primeros auxilios.

“Ellos también son pueblo, son seres humanos que cometieron un error, pero dentro de este lugar se están superando y trasformando su vida y aquí estamos dando respuesta, porque tenemos que tomar en cuenta todos los sectores del municipio Colón”, señaló Hurtado de Labrador.

Por su parte, la privada de libertad, Yesika Pacheco, manifestó su gratitud a la Primera Combatiente por haberse sumado a esta labor social en beneficio de los privados de libertad. “Solo Dios es el que hace posible todo esto y es el que usa a personas como usted de buen corazón, porque sabemos que el hecho de haber cometido un error no quiere decir que no tenemos derecho a una mejor vida y nuestro delito lo estamos pagando dentro de este lugar. Damos gracias a las personas que han creído en nosotros, a las personas que nos han mirado a los ojos y saben que son las ventanas del corazón, que acá estamos para dar lo mejor y esperando que personas como usted se sigan sumando a este lugar para cambiar la visión negativa que se tiene; gracias por ese apoyo y no tanto en lo material sino en lo que se da de corazón, no es dejar y donar lo que se trae, es dejar huellas en su corazón”, acotó.