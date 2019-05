Gobernador Lacava informó que garantizan suministro de gasolina

El gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, señaló que pese al bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) contra el país, el Ejecutivo Nacional continúa trabajando para garantizar el suministro de combustible en todo el territorio nacional.

Desde la refinería El Palito, en Puerto Cabello, añadió que la gobernación está trabajando para solucionar las «dificultades inducidas» por la oposición venezolana.

«Todas las operaciones se están dando con normalidad, están saliendo toda las cisternas para las bombas de gasolina en el estado Carabobo y el país» dijo en un vídeo publicado en su cuenta en la red social Twitter.

Indicó que «es irresponsable pedir sanciones, pedir que no haya combustible, pedir que no nos manden los aditivos porque eso termina perjudicando a toda la población».

Quienes quieren q reine el caos entre la población venezolana por enésima vez no lograran sus objetivos. Aquí hay gente q no se rinde y q seguirá trabajando por el bien del pueblo venezolano. No se puede pretender acceder al poder destruyendo La Paz y la tranquilidad de la gente. pic.twitter.com/Z4OYuoAEnK

— Rafael Lacava (@rafaellacava10) 19 de mayo de 2019