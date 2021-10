El Gobernador del estado Zulia economista Omar Prieto Fernández informó que mañana se demolerá el retén de Cabimas en la Costa Oriental del Lago, agradeció el respaldo que ha tenido del Presidente Nicolás Maduro, así como la Comisión para la Revolución Judicial, también extendió su agradecimiento al diputado Yonder Durán de la Asamblea Nacional (AN) quien impulso este proceso “desde las catacumbas por donde nadie entra (…) tuvimos que conversar los líderes para terminar de completar la eliminación del centro penitenciario".

“Mañana a las 11:00 am estaré personalmente demoliendo el bochornoso lugar que durante años acabó con la economía y con la vida de muchos en la Costa Oriental del Lago, incluso, en Maracaibo y San Francisco por influencias de este Retén de Cabimas”, dijo el gobernador Prieto.

El titular del estado dijo que se ha quitado el cableado para ingresar y hacer lo que hay que hacer, demolerlo. “Invito al pueblo de Cabimas a que vaya con su martillo, con un mazo (…) para que tumbemos el retén (…). Allí haremos un espacio para la vida. Hemos cerrado una puerta del infierno”, expresó Prieto.

Informó que los detenidos con sentencia firme fueron trasladados a las cárceles, los que siguen en proceso judicial al Retén El Marite, que está en excelentes condiciones, y el resto continúa su proceso bajo régimen de presentación.

“Van a ver el cambio absoluto, estructural, espiritual, anímico, económico que dará el cierre y la demolición de este retén (…). Lo hemos logrado. Allí había muchos intereses, es increíble lo que se mueve en una cárcel. No solo era de presos, se hacían intercambios, trata de personas, se negociaban vacunas, se escondían delincuentes por eso lo teníamos que cerrar (…) para llevar la paz. No sé a dónde se van a esconder ahora”, manifestó Prieto.

Agrego además que también se reactivo al ERE, la UCA y el Sipez, “para ir detrás de los sicarios y extorsionadores. La parapolítica no va a poder con nosotros (…). Los grupos de respuesta inmediata tendrán todo el apoyo. Después no digan ‘taima’, no se vayan a estar montando en las redes reclamando el respeto a los derechos humanos”.