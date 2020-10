Gerardina Parada recorre el Sur del Lago camino a la Asamblea Nacional

YVKE MUNDIAL/Bertha Argüello/Alcaldía Bolivariana de Colón

Con la humildad y espíritu de lucha que la caracteriza, Gerardina Parada aseguró que desde la Asamblea Nacional unirá esfuerzos con el Gobierno nacional, regional y municipal para que el Sur del Lago vuelva a ser la despensa de Venezuela y para lograrlo es necesario que los surlaguenses entiendan que se requiere un Parlamento patriota que apruebe las leyes, presupuestos y financiamientos que el país demanda con urgencia para superar la actual crisis provocada por las sanciones y el bloqueo norteamericano.

La candidata por el circuito # 12 conocida en el Sur del Lago por su trabajo como médica veterinaria, trabajadora del campo, docente y luchadora social en la organización comunal, es aspirante a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico por el mencionado circuito 12 del Zulia, que comprende los municipios Colón, Francisco Javier Pulgar, Sucre y Catatumbo.

La candidata revolucionaria anunció que al ser diputada lo primero que hará será posicionar al Sur del Lago en el Parlamento, para que conozcan las potencialidades estratégicas en la producción agropecuaria que ofrece esta zona al país para su soberanía alimentaria.

Luego, dijo que sus propuestas están enmarcadas dentro del Plan de la Patria, donde se definen las líneas estratégicas del Gobierno revolucionario, y es por ello que apoyará las 12 propuestas de instrumentos legales que presentó el Gran Polo Patriótico al país, y en especial, trabajará activamente para reforzar la ley aguas, en lo referente al manejo de las cuencas hidrográficas que atraviesan el Sur del Lago para evitar así el desbordamiento de los ríos que se producen todos los años y causan cuantiosas pérdidas a los agricultores y comunidades.

En este sentido, explicó que se debe conformar un equipo multidisciplinario de especialistas para hacer aportes a este proyecto de ley que, aunque requiere recursos billonarios para su ejecución que tomará años, hay que comenzar a elaborarlo.

Asimismo, la aspirante de las fuerzas revolucionarias aseveró que es imperativo que la nueva Asamblea Nacional este conformada por diputados patriotas que entiendan la necesidad de aprobar los recursos económicos que requiere el país para su desarrollo y el bienestar de los venezolanos, y no como sucedió con los diputados opositores del actual Parlamento que impulsaron las sanciones económicas y financieras de Estado Unidos contra el país.

“Ellos sabotearon el financiamiento que organismos internacionales pretendían asignar a Venezuela, tal es el caso de la Corporación Andina de Fomento que había aprobado una solicitud de financiamiento hecha por el presidente Nicolás Maduro de más 800 millones de euros, de los cuales 367 millones eran para el mejoramiento del sistema eléctrico del Zulia y la AN opositora no los aprobó y estos recursos no pudieron ingresar al país haciéndole daño con ello a todos los venezolanos. El país no puede recibir financiamiento sino es aprobado por la Asamblea”, acotó Parada, quien refirió que gracias a Guaidó y los apátridas opositores hasta abril de este año nos habían retenido, congelado o confiscados en los bancos del mundo unos 5.470 millones de dólares.

“Seguiré siendo la misma”

Gerardina Parada, ante la inquietud de algunos, de desligarse de su tierra cuando ocupe una curul en el Parlamento, aseguró que al ganar su elección seguirá siendo accesible para su pueblo surlaguense, porque continuará viviendo en su hogar de Santa Bárbara y sólo irá a la Asamblea Nacional en los días de sesiones para alzar la voz por el Sur del Lago. “Seguiré siendo la misma. Siempre he trabajo por el bien común desde donde he estado, dando clases en mi universidad (Unesur), dirigiendo los programas de alimentación (en la Alcaldía de Colón), generando soluciones en mi comunidad y ahora desde la Asamblea seguiré con el parlamentarismo de calle que nos enseñó Luis Hómez y Hugo Chávez, quien decía que los gobernantes no deben divorciarse del pueblo”.