Miles de salvadoreños tomaron las calles de San Salvador este miércoles, en el Día de la Independencia del país centroamericano —celebración que comparten con Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica—, para protestar en contra del Gobierno de Nayib Bukele.

Los descontentos, en su mayoría vestidos con camiseta blanca, marcharon desde diferentes puntos y se concentraron en la plaza Francisco Morazán de la capital salvadoreña, ubicada en el centro histórico de la urbe.

En algunas de las pancartas que portaron se puede leer: "Fuera dictadura", "no al bitcóin", "no queremos bitcóin en El Salvador", "resistencia y rebeldía popular contra el régimen de Bukele", "El Salvador dice no a las reformas constitucionales", "basta de corrupción", entre otros mensajes.

Aunque la mayor parte de la manifestación ha sido pacífica, en las redes sociales han reportado que en un punto de la capital fue quemada una cabina del cajero 'Chivo', donde se hacen transacciones con bitcóin, que fue instalada hace pocas semanas.

"Marchamos por la defensa de nuestro territorio saqueado, arrebatado y torturado en nombre de Dios, de la democracia y de la República", dijo, ante un micrófono, una de las manifestantes, a las afueras de la Universidad de El Salvador, uno de los puntos desde donde comenzaron a marchar.

Otra de las participantes de la marcha señaló ante la prensa que esta es la única manera de "impedir que este Estado salvadoreño se vuelva un Estado dictatorial".

Los detonantes de las protestas

La multitudinaria manifestación se da ante varias acciones que la administración de Bukele ha hecho en los últimos meses.

En mayo pasado, se instaló la nueva Asamblea Legislativa de mayoría oficialista que, apenas posesionada, destituyó a cinco miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General, Raúl Melara. A principios de junio, el Parlamento dio luz verde a la ley que permite usar el bitcóin como moneda de curso legal en el país; cuestión que entró en vigencia el pasado 7 de septiembre. El 31 de agosto, el mismo Congreso aprobó varias reformas a dos leyes, concretamente a la Ley de la Carrera Judicial y a la Ley Orgánica de la Fiscalía General, con el objetivo de facultar el cese de sus cargos a jueces y fiscales mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio, así como facilitar el traslado de estos.