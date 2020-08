¡No me tiren serpentinas que ya el carnaval pasó! No hemos votado todavía y ya Espoleta Allup está cantando fraude. Le quedó el gustico desde el 16 de agosto de 2004 cuando tomó la palabra y dijo: «Conciudadanos, ha habido un fraude”. Y todavía, y todavía, eres tú la esperanza del alma mía. Y nada que aparecen las pruebas, pero eso le importa un carajo, basta y sobra que lo digamos nosotros, los arrechos de la oposición, y que después lo apruebe Trump para que lo que decimos sea verdad, toda la verdad y nada más que la verdad.

Y lo que más jode es que está circulando un video por ahí de un compañero del Congreso gringo, el senador Chris Murphy, que lo dice todo: «Autoproclamamos a un presidente porque creíamos que iba a gobernar, y no pudo. Enviamos una ayuda humanitaria para ver si nos metíamos en Venezuela y tampoco. Apoyamos un golpe el 30 de abril, y los generales no aparecieron por ninguna parte. Y ahora hay elecciones, y vamos a seguir con este hecho vergonzoso, no me echen más cartas”. Y el hombre tiene razón, nos han apoyado con todo y nosotros no hemos servido para un carajo. A uno se le cayera la cara de vergüenza, pero es que ya uno no tiene cara que mostrar.

Y sacamos un comunicado donde decimos que somos alegría, somos mayoría, y esa vaina la ponemos en duda, y si nos lo dice Datanalisis, mucho más, porque esa empresa no pega una, y ahí el León se está llenando como se llena el interino con su presidencia de juguete. También decimos que 27 partidos de la oposición nos apoyan, carajo, entonces porque en vez de ser el G4 no somos desde ya el G27, y les metemos miedo a los chavistas. Es que mentimos cuando nos da la gana y haga frío o calor.

No hay que olvidar que la gente del CNE dijo que estaban 105 partidos facultados para nombrar sus candidatos, es decir, partidos nacionales, regionales y los indígenas, y nosotros salimos diciendo que 27 partidos, no me jodas Espoleta. Y el que está muerto de la risa es AD Bernabé, cada vez que asoma la cabeza en la casa del partido, ve una larga cola de gente que quiere ser candidato a diputado. Y para que se rían, sale, y viendo a la gente en la cola, dice: “Por favor, los recomendados por Henry Ramos Allup que se pongan a la derecha”. No es serio este cementerio.

Y muchos de nosotros andamos asustadísimos, porque el rey Juan Carlos I salió huyendo de España ya que no podía ocultar esa cara de ladrón que le veían cada vez que iba a un acto público. Dicen que invitó a Antonio –Pensionado- Ledezma para que lo acompañara en su huida, “porque tú también te has quedado con unos buenos dólares, Antonio”. Le dijo, pero Ledezma prefirió seguir luchando al lado de nosotros, menos mal. Y en Colombia también el compañero Falso positivo Uribe quedó preso en su casa mientras sigue el juicio, porque la vaina pica y se extiende. Así que ahora su autoproclamado, es decir, su títere Iván Duque, gobernará desde la casa donde está preso Uribe. Dicen que Uribe dijo: «Trump tiene su autoproclamado en Venezuela y yo tengo mi autoproclamado en Colombia”.

El papá de Margot estaba sentado frente a la computadora leyendo el comunicado de la oposición donde llaman a no participar en las elecciones del 6 de diciembre de 2020, porque serán fraudulentas…y se puso de pie y dijo: “Carajo, ahora Ramos Allup se está convirtiendo en la Adriana Azzi de la oposición. No hemos votado y ya ve el fraude, y por qué no lo ve Claudio Fermín, Henri Falcón, Ochoa Antich, Timoteo Zambrano, debe ser que él soñó con Rómulo Betancourt y él se lo dijo”. Y se fue al cuarto y agarró la puerta y le metió ese coñazo tan duro, que la vecina gritó: “Sácamelo, desgraciado, esa te la puso el gobierno”.

—Teatro, lo tuyo es puro teatro —me canta Margot.