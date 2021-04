Francisca Oberto: “Estamos en lucha incansable anticovid”

YVKE MUNDIAL/Bertha Argüello/Prensa Alcaldía de Dabajuro

"Nuestra lucha es permanente contra la mortal pandemia de la Covid-19; en Venezuela se cuenta con el sistema 7x7 que se aplica como parte de la cuarentena voluntaria; medida impartida por el presidente Maduro y cumplida por gobiernos regionales y municipales revolucionarios".

Este planteamientos lo hizo Francisca "Tachy" Oberto, alcaldesa del municipio Dabajuro, quien reconoció el trabajo desarrollado por el gobernador del estado Falcón, Víctor Clark en esta campaña de salud, destacó además como fundamental que la gente cumpla con las medidas sanitarias que establece el Sistema Nacional de Prevención.

En cuanto al repunte del virus letal en el país, la acaldesa Oberto lo atribuyó a la irresponsabilidad de los gobiernos de Brasil y Colombia, que han manejado con superficialidad un caso tan delicado y peligroso como la coronavirus.

Reiteró la alcaldesa la importancia de cumplir con el uso del tapaboca, mantener el distanciamiento social, lavarse las manos, y evitar las reuniones u otras actividades que impliquen aglomeración de personas.

Un llamado a la reflexión de la primera autoridad municipal a las personas a no relajarse, porque esa confianza excesiva ha contribuido al incremento de los contagios en Colombia y Brasil, ante la indiferencia de los presidentes, Iván Duque y Jair Bolsonaro. Agregó que no aplican ni le dan la importancia que requiere este virus infeccioso y, en consecuencia, los casos se multiplican en sus pueblos y se desbordan hacia Venezuela, dijo.

Resaltó el valioso esfuerzo que hicieron los organismos de seguridad, que de paso merecen un reconocimiento por su combate al coronavirus en la primera línea de batalla, intentando contener la inconciencia de las personas”.

La alcaldesa insistió en que la mejor vacuna que actualmente existe es la prevención. “Se lo digo desde lo más profundo de mi corazón a mi gente de Dabajuro. Nosotros tenemos padres, hijos, hijas, hermanos, hermanas, familia, ¡cuídense!”.

Y expresó, a manera de reflexión, que a veces nos damos cuenta de lo letal de este virus, “cuando se nos muere alguien cercano; cuando ya es demasiado tarde nos enteramos que es un mal silencioso y que llega tan fácil a nuestros hogares, por lo que no se le debe dejar las puertas abiertas”.

La autoridad municipal reiteró que el tapabocas en la calle no se debe retirar, solamente en la casa y guardando el cuidado de quitarlo por nuestras orejas, para colocarlo en el sitio donde se va a lavar de inmediato.

Apuntó que la gente debería entender la angustia de las personas que se encuentran en primera línea de batalla, como los médicos y todo el personal sanitario involucrado en estas acciones de tratamiento y prevención.

Oberto refirió que si la gente que sale a la calle estuviese consciente de que las primera medidas son las normas de prevención que la Organización Mundial de la Salud ha dado, quizás la propagación de la pandemia no estuviera como está en estos momentos.

“Los clientes no pueden permitir que en la entrada de un establecimiento comercial no haya ni un gel ni un alcohol, y que la persona que está vendiendo no tenga tapaboca, pero los propietarios y trabajadores, tampoco deben permitir que la gente llegue a sus negocios sin mascarilla”, puntualizó.

Francisca Oberto recordó que la variante “Bolsonaro” es más peligrosa, porque tiene mayor carga viral, y en consecuencia es más infecciosa. “Señores los ‘peros’, la situación económica y la inconsciencia, no pueden estar por encima de la salud”.

Observó que el problema de la pandemia es que, si en algún lugar de Venezuela existe una persona contagiada de covid-19, el resto de la población corre peligro por las características y la velocidad con que se produce el contagio.