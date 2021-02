El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, dijo este sábado que la Fiscalía está lista para defender el voto de la población en todo el país y descartó cualquier tipo de fraude que burle la voluntad popular.

“Vamos a tener elecciones justas, vamos a tener elecciones transparentes y la gente va poder elegir a las autoridades que ellos crean que comulguen con sus principios con sus valores”, manifestó Melara.

Agregó que el sistema electoral salvadoreño otorga a la ciudadanía el control del proceso, por lo que un fraude está descartado. “Todos los partidos políticos están representados en las Juntas Receptoras de Votos, hay un conteo manual y actas que no se van a poder modificar".

"Todos los partidos, la Fiscalía, el Tribunal Supremo Electoral, tendrán las mismas actas, y esa vigilancia que ejercen los mismos partidos políticos, las autoridades temporales como las JRV, aseguran que no va haber fraude”, puntualizó el Fiscal General.

"A la gente le pido que no se deje engañar por esas mentes calenturientas", dijo Melara, refiriéndose a quienes han adelantado denuncias de posible fraude. "Vote por quien quiera que nosotros estamos ahí para cuidar su voto”, concluyó el fiscal.

En ese contexto, el secretario de innovación de la Presidencia de El Salvador, Vladimir Hándal, aseguró que el sistema automatizado electoral que se aplicará, por primera vez en el país, fallará.

"Una institución española acaba de demostrarle al Tribunal Supremo Electoral salvadoreño que la aplicación que tendría que validar las actas el domingo NO SIRVE. Vulneraron la aplicación a 3 días de la elección. Han decidido remover la validación porque no hay solución. El sistema del TSE NO funciona. Ni va a funcionar", publicó Hándal en Twitter.

Varios magistrados del Tribunal negaron la declaración que hizo el funcionario del Gobierno e instaron a dejar de acusar con que el domingo habrá fraude.

"La palabra fraude solo cabe en las mentes de aquellos personajes que obtienen algún beneficio de ello... Estas son mentiras que utilizan los políticos para hacerse las víctimas", declaró el magistrado Julio Olivo.

Este domingo se celebrarán las elecciones legislativas y municipales en El Salvador, donde se votarán los 84 diputados a la Asamblea Legislativa y los miembros de los 262 Consejos Municipales del País.

Varios actores políticos han denunciado la posibilidad de fraude en los comicios, entre ellas el partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) que presentó una demanda al respecto ante la Fiscalía General.