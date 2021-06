Farmacias Móviles fueron desplegadas en siete puntos de Valencia

Este miércoles 2 de junio el alcalde Alejandro Marvez desplegó una jornada de Farmacias Móviles en siete puntos del municipio Valencia.

En los espacios de la plaza Bolívar de Miguel Peña, en la comunidad Lomas de Funval, el alcalde se mostró complacido por el lanzamiento de esta jornada al señalar:

“Agradeciendo primeramente a Dios, al gobierno nacional y regionales, quien han hecho posible que estas iniciativas puedan estar aquí para desplegarse por toda Valencia y ayudar a nuestra gente“, afirmó.

“Son más de 180 tipos de medicamentos que nuestra gente va a poder adquirir a un 70% de descuento, estoy muy contento con esta iniciativa tan necesaria en tiempo de pandemia y dificultades económicas para que nuestra gente pueda adquirir su medicamento para seguir una vida normal”, aseveró el burgomaestre.

El líder municipal enfatizó que, “esto es posible gracias a que existe una articulación perfecta con todo el Poder Popular que permite que podamos hacer estos esfuerzos, a pesar de las dificultades económicas y el bloqueo criminal, para que nuestra gente pueda adquirir esas medicinas tan necesarias, especialmente las que se necesitan para el tratamiento del covid-19”, refirió.

Además, el alcalde explicó que se realizará el despliegue de las unidades móviles médicas durante toda la semana en diferentes puntos de la ciudad, donde se realizarán consultas médicas e inmunización mediante la aplicación de polio oral e inyectado, toxoide, hepatitis B para embarazadas, pentavalente, SRP (sarampión, rubeola y parotiditis) y fiebre amarilla, en el marco de la Vacunación de las Américas.

En la actividad social se hizo entrega de medicamentos, tales como: antibióticos, antihipertensivos, anticoagulantes, analgésicos, antiinflamatorios y medicinas para personas con patología diabética, entre otros, a fin de proporcionar a la población vulnerable la adquisición a más bajo costo de los tratamientos específicos para su condición de salud.

Entre las farmacias móviles activadas, se encuentran: ambulatorio La Isabelica y Plaza Flor Amarillo, en la parroquia Rafael Urdaneta; ambulatorio 810, en Santa Rosa; Plaza Miguel Peña y Centros Asistenciales Médicos Odontológicos (CAMOS) La Democracia, CDC Bella Florida y Federación.

Por la dignificación de la salud

Durante la actividad, Joaquín Guillermo, de la comunidad Antonio José de Sucre expuso, “quiero darle muchas gracias al alcalde Alejandro Marvez porque hace dos meses me apoyó con un estudio que me tenía que hacer y hoy me está apoyando con una serie de insumos médicos para ser operado y me acaba de decir que estos insumos me los van a proporcionar a través de su despacho. Excelente trabajo, siga así que vamos bien”, exaltó.

Por otra parte Dexis Urquia, jefa de comunidad de Base de Misiones Josefa Camejo en Miguel Peña, “la comunidad se ve muy beneficiada porque los medicamentos están a bajo costo, tenemos acceso toda la comunidad, hay suficiente abastecimiento”, aseveró.

Finalmente, Dusmely Contreras, vecina de la comunidad Trapichito, consideró interesante esta actividad y pidió que esta se repita, “para vendérsela a la gente más necesitada a precios más económicos, ya que están por las nubes y ellos no tienen para comprar esos medicamentos; los felicito por estas jornadas”, concluyó.