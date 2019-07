FANB protegerá soberanía ante pretensiones imperiales de vulnerar el territorio nacional

El canciller de la República, Jorge Arreaza, reiteró este lunes que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), protegerá la integridad territorial de Venezuela, ante las pretensiones de las naciones imperiales de vulnerar la soberanía nacional.

"Venezuela denunció la incursión ilegal de una aeronave estadounidense en territorio venezolano (...) Este tipo de incursiones han sido comunes en momentos claves. Nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana va a proteger la integridad territorial de Venezuela ante quien sea que pretenda vulnerar nuestra soberanía", expresó el canciller durante rueda de prensa.

La declaración la realizó a propósito de la incursión de una aeronave de reconocimiento e inteligencia electrónica de los Estados Unidos (EEUU), en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía, controlada por Venezuela, el pasado 19 de julio.

Desde el salón Sucre, de la Casa Amarilla, sede de la Cancillería, ubicada en el casco central de Caracas, el ministro destacó que existieron diversos intentos de sabotear la cumbre del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL), que se desarrolló en Venezuela.

"Hubo intentos para sabotear esta cumbre del Movimiento de Países No Alineados. La diplomacia de las Naciones Unidas presionó a los países para que no asistieran. Hubo llamadas, correos, presiones en las cancillerías, pero, aquí estuvieron y estamos agradecidos", manifestó.

El jefe de la cartera de Exteriores subrayó que diversos países que han presidido el MNOAL han sido agredidos "históricamente por la diplomacia unilateralista de Estados Unidos".

"Simbólicamente es un fracaso para la diplomacia estadounidense. No podrán aislar a Venezuela. Muchos países en la presidencia del Movimiento de Países No Alineados, han sido agredidos por Estados Unidos. A la diplomacia unilateralista de Estados Unidos nunca le ha gustado el Movimiento de Países No Alineados.

Destacó que se debe diseñar un sistema alternativo para las relaciones comerciales, así como para el intercambio de las transacciones.

"Debemos diseñar un sistema alternativo y que todo aquel sistema financiero que surgió después de la Segunda Guerra Mundial y que ha intentado imponer al mundo un modelo, entienda que hay otro mundo. En lo económico vamos a generar un sistema operativo para que las agresiones de quienes no quieren que se desarrollen las naciones, no tengan ningún tipo de impacto", enfatizó.

Precisó que "el espíritu (del MNOAL) es no ceder ante los poderosos", al tiempo que resaltó que pese a la campaña que ejecuta el gobierno de Estados Unidos por aislar a Venezuela, se desarrolló el evento de países no alineados.