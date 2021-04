Fallece por COVID-19 reconocido cantante venezolano Henry Stephen

El Ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, confirmó este lunes la partida física del músico y actor venezolano, Henry Stephen, “quien que se ganó cariño y admiración de varias generaciones dentro y fuera de nuestro país”.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Villegas destacó Stephen, era “un revolucionario de 79 años con energías y proyectos que truncó el #COVIDー19. ¡Honor y Gloria!”

El cantante Henry Augustus Stephen Pierre (Henry Stephen) falleció este lunes en un centro de salud de Caracas a consecuencias de complicaciones causadas por el Covid-19.

Henry Augustus Stephen Pierre nació en Cabimas, en el Estado Zulia, el 15 de julio de 1941. Fue un cantautor y actor venezolano de telenovelas, considerado como uno de los primeros pioneros del rock and roll en Venezuela

Su padre, oriundo de Granada, trabajaba para la compañía petrolera Shell de Venezuela. Su madre tenía una notable afición por la música, y la relación de su familia con trabajadores norteamericanos le acercaron a la música rock estadounidense.

Cuando solo cuenta 5 años sus padres lo envían junto a sus dos hermanos varones a estudiar a Trinidad y Tobago, país de origen de su familia materna, quedando al cuidado de sus tías.

La familia termina desplazándose a Maracaibo, y allí realizó sus estudios de bachillerato y técnica, e inició sus estudios universitarios que no pudo culminar por su dedicación a la música.

Comenzó su carrera musical a mediados de los años 50, formando parte de «Los Técnicos», y más tarde del grupo de gaitas «Los Blanco y Negro».

Entre 1959 y 1962, participó como cantante del grupo Los Flipper,1​ de Maracaibo, una agrupación musical pionera en la introducción del rock en Venezuela, que desapareció pronto sin dejar ninguna grabación.

De 1963 a 1966, perteneció como vocalista al grupo de música «Los Impala»,2​ también de Maracaibo, y refundado con integrantes de una formación musical de igual nombre, y de «Los Flipper». También grabó en inglés la canción «I Remember», junto a «Los Blonders».

En 1965 debuta como solista en «El Show de Renny», con la canción «Please Release me», sin abandonar Los Impala. Más tarde continuó su carrera de artista en solitario apoyado por el reconocido animador venezolano Renny Ottolina, siendo sustituido por Rudy Márquez que procedía de «Los Dangers». En 1968 obtuvo un éxito de público y ventas con la canción «Limón, Limonero»,3​ que se convirtió en una popular canción del verano en España. En 1974 RCA Records le premió con un Disco de oro por la venta de un millón de copias de dicha canción.4​

A partir de los años 70, sigue activo en la música pero sus grabaciones son esporádicas.5​ Ha compartido presentaciones estelares con artistas extranjeros como por ejemplo: Aretha Franklyn, Miriam Makeba, Julio Iglesias y Roberta Flack.

En 1987 se reagrupan nuevamente Los Impala iniciando las presentaciones a nivel nacional con sus integrantes originales: Edgar y Nerio Quintero, Francisco Belisario, Omar Padauy, Bernardo Ball, Henry Stephen y Rudy Marquez.

A mediados de los años 90, volvió a participar como cantante en una nueva refundación transitoria del grupo Los Impala, junto a Édgar Quintero, Francisco Belisario, Nerio Quintero y Omar Paduay. En 2004 también participó en la última formación de esta banda musical venezolana.1​

En 1998 graba cuatro canciones: «A ti no te he perdido», «Bahía», «La Voz de Dios» y «Deja», producidas por Rudy Marquez, las cuales no han sido comercializadas.

En agosto de 1999 graba con la firma Spiteri Records los éxtios de Nat King Cole. En el 2001 sale a la venta el CD producido por Velvet de Venezuela, Éxitos de Henry Stephen.

En la actualidad continuaba con presentaciones como cantante del Grupo Los Impala y como solista suele cantaba boleros famosos, además de interpretar sus éxitos.