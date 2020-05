Expresidente Samper: Colombia ha tenido un manejo desacertado en su relación con Venezuela

Trump y Bolsonaro no son los únicos casos en los que la pandemia ha sido utilizada con fines electorales: puso el ejemplo del aplazamiento de las elecciones en Bolivia, el cambio de fecha del plebiscito en Chile o el uso que hace Colombia para justificar el incumplimiento de acuerdos en materia de paz.

Ante una pregunta sobre las acusaciones de Trump contra China en cuanto al origen de la Covid-19, rechazó tal denuncia: “Todas son cortinas de humo para esconder su desesperación por su situación política electoral. Unas veces es China, otras veces es la Organización Mundial de la Salud, otras veces es Cuba y Venezuela. Él está buscando malos para una película en la que está fracasando en su reelección”.

“Algunos piensan que el resultado de esto, frente a la decadencia de la hegemonía norteamericana, es el surgimiento de otro polo, otra nueva hegemonía en el mundo. Yo no creo esta tesis. Yo que conozco el modelo chino de relacionamiento internacional, inclusive el modelo ruso que está sintonizado en la misma dirección, no serían un nuevo imperio. Sus políticas de ser amigos, de no intervención de los asuntos de los Estados, de solidaridad internacional, los debería llevar a una hegemonía multilateral”, advirtió el exmandatario colombiano.