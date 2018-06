Exigen en El Entablito intervención desde el Estado hacia el Ambulatorio de Los Curos

Las denuncias de hechos de corrupción en cuanto a la entrega de medicamentos y sobre la discriminación hacia quienes necesitan el Ambulatorio Urbano tipo III de Los Curos, son indicadores de que algo no anda bien en el mencionado recinto, por lo que usuarios solicitaron que éste sea controlado

En El Entablito, dentro de la parroquia Juan José Osuna Rodríguez, en Mérida, hombres, mujeres, adultos y adultas mayores han vivenciado momentos de angustia al no recibir en el Ambulatorio Urbano Tipo III de Los Curos, los medicamentos que les han sido indicados en diversos espacios a través de récipes.

Ante la problemática, señalaron como responsables a Marcos Méndez en su labor de coordinador del recinto y a José María de Oliveira como autoridad de Corposalud Mérida.

Mariana Morales, dijo: "nosotros somos comunidad organizada dentro de una comuna de 17 consejos comunales que estamos al frente de esta situación. Pedimos la intervención de este ambulatorio porque aquí hay ilegalidades administrativas que hay que revisar y por eso hacemos el llamado al Ministro de Salud y a todos la gente involucrada, de verdad que se haga justicia”.

Nancy Nava, expresó: “en nombre de la Comuna Prócer José Félix Rivas pedimos la intervención del ambulatorio y también de Corposalud (Mérida) compañeros porque también debe ser intervenido a través del Estado”.

En consonancia con el Poder Popular, Salvador Amara, Coordinador Político del Partido Socialista de Venezuela en la parroquia Osuna Rodríguez, declaró que en el Ambulatorio Urbano Tipo III no se les da la asistencia esperada.

"No nos quieren ni tomar al menos la tensión. Es lamentable que pasando esto y por eso yo me uno a todas las peticiones, en este particular. Cabe mencionar a nuestro protector Jehyson Guzmán para que eleve a nivel del ministro Luis López, la intervención directamente de este ambulatorio y la remoción de las autoridades de este ambulatorio”, concretó.

Finalmente los denunciantes adelantaron que se realizarán Asambleas de Ciudadanos y se continuará la contraloría social para que no se prolonguen las deficiencias mencionadas.