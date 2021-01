La autoridad única de salud en el Táchira, Amelia Fressel, pidió a toda la ciudadanía evitar cualquier tipo de contacto físico y extremar las medidas de prevención contra el coronavirus.



En tal sentido, explicó que no se debe realizar el saludo ni siquiera de “puñito”, por cuanto de esta manera también se correría el riesgo de contagiarse con el virus que sigue causando estragos a escala mundial.



Recordó que la curva descendente de los casos de Covid-19 será posible en la medida que las personas se queden en sus casas, salgan de ella solo para casos realmente necesarios y que no tengan cercanía con otros ciudadanos.



La vocera mencionó que para este viernes, totalizan 49 pacientes ingresados en el área Covid del Hospital Central de San Cristóbal, una cifra baja en comparación con los más de 120 que hubo hace cuatro meses.



No obstante, mencionó que es posible que la próxima semana se incremente esta cantidad, por lo que pidió a todas las personas resguardarse en sus hogares para mitigar la posibilidad de contagiarse.



En cuanto a las estadísticas actualizadas, Fressel señaló que en el Táchira existe un acumulado de 10 mil 188 casos, de los cuales, 5 mil 99 son de carácter comunitario.



De dicho total, 9 mil 231 se encuentran recuperados, mientras que 793 casos se encuentran activos y los restantes 164 casos, son de personas que lamentablemente perdieron la batalla contra la enfermedad y fallecieron.



Amelia Fressel concluyó diciendo que de los 793 casos activos, 257 radican en el municipio San Cristóbal, 67 en Pedro María Ureña, 60 en Bolívar y 52 en Ayacucho.