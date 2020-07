Nuevo capítulo en el caso de tráfico sexual en el que está envuelto el príncipe Andrés. Hace unos meses, la prensa británica sacó a la luz un nuevo escándalo en el que podría estar involucrado el duque de York y que tiene que ver con el fallecido magnate acusado de abuso de menores Jeffrey Epstein.

Ahora, ha sido una extrabajadora de Epstein la que ha confesado que ella misma fue testigo del momento en que el empresario estadounidense y su socia y expareja, Ghislaine Maxwell, actualmente en la cárcel por tráfico sexual, miraban atentamente un vídeo del hijo de la reina Isabel II con una mujer semidesnuda, que ellos mismos habían filmado en secreto.

Según esta empleada, que utiliza el nombre ficticio de Tiffany Doe, entró en una habitación de la residencia del multimillonario en Nueva York y pudo ver a la pareja bromeando sobre las imágenes de índole sexual de Andrés con la mujer.

"No pude ver si el príncipe estaba vestido o no. Parecía que había sido grabado en una habitación y no creo que él lo supiera"

Además, la exempleada entró en detalle. "Había muchas pantallas por todas partes [en la sala en la que entró]. Estaba tan oscuro cuando entré que no me notaron. Entonces, fui a decirle algo, pero estaban hablando y riéndose, así que miré la pantalla para ver de qué estaban hablando", aseguró en The Sun. "No pude ver si el príncipe estaba vestido o no. Parecía que había sido grabado en una habitación y no creo que él lo supiera".

Eso es todo lo que pudo ver -y también oír, entre mofas de la pareja- antes de que le dejaran claro que no querían verla por allí.

Además, Tiffany afirmó que es vox populi que Epstein grabó en secreto a algunos de sus amigos ricos que participaban en sus fiestas dentro de la mansión de 77 millones de dólares que poseía.