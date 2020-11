El expresidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó este lunes que durante el golpe de Estado de 2019, salvar su vida “era salvar el proceso de cambio” durante una entrevista concedida al multimedio teleSUR, en la que rememoró los acontecimientos que lo llevaron a salir del país justamente hace un año.

“Un compañero me dijo que debía renunciar porque salvar la vida de Evo era salvar el proceso de cambio”, expresó el exmandatario desde el municipio Chapara, Cochabamba, en la sede de la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba.

“Pero el motivo de mi renuncia fue fundamentalmente para parar la quema de casas, de ministros, de Gobernaciones del MAS, de Alcaldías, de familiares”, expresó, y relató detalles del golpe de Estado, que comenzó con contradicciones entre el Gobierno y el mando militar.

“Cuando convocamos al mando militar, me aclara el general Calima que no tiene suficientes balas… Las balas no es para el pueblo, le respondí. Eran las primeras diferencias que tuve con las Fuerzas Armadas. Indiqué las acciones de persuasión. El domingo 10 de noviembre, solo por televisión informan que estaban sobrevolando avionetas chinas por Chayapata”, explicó.

Tras estos incidentes, el líder indígena reconoció que el comandante en Jefe del Ejército pidió su renuncia. “La Policía se amotina, la Fuerza Armada pide mi renuncia, también la Confederación Obrera de Bolivia”, recuerda el exjefe de Estado, quien volvió tras la victoria electoral del Movimiento al Socialismo (MAS) y luego de permanecer en México, primero, y después en Argentina bajo el estatus de asilado político.

El exmandatario también detalló cómo fueron los instantes antes de su salida del aeropuerto de la ciudad de La Paz. Allí le informaron que los policías querían tomar el aeropuerto para impedir que pudiera viajar a México. “Un guardia de seguridad me enseña un mensajito: entréguenos a Evo, tienes 50 pavos grandes”, contó.

El expresidente dijo que sus ocho guardias de seguridad recibieron en dos oportunidades la propuesta de 50.000 dólares a cambio de que lo entregaran o lo trasladaran a los Estados Unidos. “Un oficial de las Fuerzas Armadas escuchó las órdenes: 'Evo tiene que ir a Estados Unidos'. La orden era me mataban o me llevaban a Estados Unidos”, aseguró.

Evo volvió hecho millones

Al comentar sus impresiones sobre el multitudinario y caluroso recibimiento del pueblo boliviano desde su ingreso a la nación, proveniente de Argentina, Evo expresó que ha sido “impresionante”, en las más de 13 concentraciones en las que ha participado desde su llegada a Bolivia.

“Fue impresionante la concentración en Oruro. Así de impresionante es el cariño del pueblo”, dijo al referirse que el pueblo no solo defiende a su dirigente, sino también a su presidente, mientras rememoró los orígenes de su lucha sindical. “Esa es la historia. A mí también me ha impresionado”, añadió.

“Mi experiencia viene de la lucha sindical. Cuántas veces he sido detenido, dos veces confinado, encarcelado. Me iniciaron procesos por terrorista, por sedición y les gané a todos. Gracias al pueblo seguía como dirigente sindical. En 2002 me expulsaron del Congreso Nacional por instrucción de la Embajada de Estados Unidos”, rememoró.

“El plan era expulsarme, procesarme, sentenciarme e inhabilitarme como candidato a presidente en el 2002. El pueblo se movilizó. Faltaba poco para que volviera al Congreso. Pero después hubo una demanda de inconstitucionalidad y gané sobre la expulsión que era totalmente inconstitucional”, prosiguió.

“Y ahora se repite la historia. Por razones de la vida, por razones de evitar enfrentamientos tuve que renunciar justamente para cuidar la vida, y el pueblo se organiza, se moviliza, ganamos y vuelvo”, expresó, a la vez que dijo que continuarán las concentraciones ante los pedidos de reuniones para unir y fortalecer al MAS.

“Nuestro movimiento es algo único en el mundo. El sector indígena es el más amenazado al exterminio, discriminado, marginado e impulsamos, gestamos un movimiento político por la liberación de nuestro país”, dijo al referirse al MAS.

"Y este movimiento crece, crece y es de mucha historia. Y por eso tanto cariño de la gente humilde. Y nuestra Gobierno, nuestra gestión pública, y nuestra lucha social, sindical comunal siempre ha sido para la gente humilde”, añadió.

“Tengo ganas de hacerle campaña por nuevos compañeros que van a presentarse como nuevos candidatos de alcaldes, gobernadores y otros cargos. Esa va a hacer mi tarea correspondiente”, admitió y a la vez mostró su disposición a apoyar al presidente Luis Arce en su nuevo mandato. “Vamos a cuidar desde el MAS el aspecto ideológico y los programas sociales, sobre todo”, concluyó.