Estos alimentos podrían encoger tu cerebro

Si últimamente todo se te olvida y por más que lo intentas, no logras concentrarte, la razón podría estar en tu dieta. Aunque no lo creas, hayalimentos que pueden encoger tu cerebro, así que ¡aguas con lo que comes!

Un reciente estudio, publicado por la BMC Medicine, una dieta inadecuada, pobre en nutrientes y rica en alimentos poco saludables puede reducir el cerebro, específicamente el hipocampo, tal y como lo lees.

Dentro de este grupo de alimentos poco saludables que pueden encoger el cerebro están aquellos con alto contenido de grasa como la comida rápida, las frituras, los refrescos y demás bebidas gaseosas o con altos niveles de azúcar.

A dicha conclusión llegaron tras hacer un estudio con 255 voluntarios de entre 60 y 64 años. A los que se les pidió compartir la dieta que habían seguido en los últimos cuatro años.

Los investigadores descubrieron que aquellos que habían seguido una dieta alta en azúcar, grasas saturadas y sodio, presentaban una evidente reducción de su hipocampo, sin importar su estado de salud en general.

Este el primer estudio acerca del impacto de los alimentos no saludables en nuestro cerebro.

Así que ya lo sabes, detrás de esa "memoria de teflón o a corto plazo", podría estar la comida chatarra, así que cuida lo que comes y no permitas que los alimentos que pones en tu plato encojan tu cerebro. ¡A planear bien tus bocados!