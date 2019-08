Equipo de espada sumó bronce

(Prensa IND. Lima, 8.08.2019).- El equipo de espada masculino consiguió colgarse la medalla de bronce luego de un intenso combate ante el conjunto estadounidense, y lo superó 45-43, en la esgrima de los Juegos Panamericanos. Los nacionales iniciaron un exitoso enfrentamiento con ventaja a favor de los estadounidenses, sobre el desarrollo lograron remontarlo.

Previo a este cruce tuvieron que medirse ante los cubanos, para poder pasar a la final, pero las cosas no se dieron a favor de los representantes del tricolor y en el punto de muerte súbita Rubén Limardo cayó frente a Yunior Reytor de la isla.

El trío venezolano estuvo conformado por figuras que debutaron en esta edición panamericana como Jesús Limardo y Grabiel Lugo, quienes iban comandados por el experimentado Francisco Limardo.

“Estamos un poco inconformes porque no pudimos hacer historia, iba a ser la primera medalla de oro en unos panamericanos entre hermanos, habían muchos sentimientos encontrados, pero estamos contentos de no irnos con las manos vacías, es una medalla de bronce con sabor a oro”, expresó Jesús Limardo en su debut.

Lugo también dejó saber su emoción al poder representar a Venezuela en el último evento antes de los Juegos Olímpicos, “tenía una responsabilidad muy grande, que era estar en el lugar del capitán del equipo (Rubén Limardo), en un momento me descontrolé, pero escuche lo que me dijo el entrenador, me concentré y decidí ir por el norteamericano”.

Francisco (Limardo), se mostró muy emotivo :“de verdad quería esa medalla de oro, era un triunfo importante entre familia, pero así es el deporte, a veces se gana y a veces se pierde , esta es mi primera medalla de bronce en unos panamericanos y me alegra que haya sido con estos dos nuevos talentos”.

Rubén lo intentó

Por su parte, el campeón panamericano individual de la disciplina declaró, “No nos vamos con las manos vacías, los muchachos se dieron cuenta que no necesitan a Rubén Limardo para ganar cualquier combate que se les presente , sobre todo a un contrincante tan fuerte como lo es EEUU, esto le da toda la confianza al equipo para seguir esa ruta a Tokio 2020”.

El medallista olímpico, también explicó que durante el combate ante los cubanos “se me fue el ritmo, me nuble y me desconcentré, pero así es el esgrima, nosotros hemos remontado con grandes desventajas y hemos ganado, pero esta vez perdimos, me frustra un poco no poder ganar oro en unos panamericanos con mis hermanos, pero estoy contento de lo que hicieron, me siento orgulloso”.

Para finalizar, Limardo dijo que ahora estará en una importante recuperación, puesto que se ha visto muy afectado por sus lesiones, pero que sigue encaminado para dar lo mejor en Tokio 2020. FIN / Lima Prensa IND