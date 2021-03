Entregan dotación escolar al Liceo “8 de Diciembre”

Este martes, el Gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, entregó 350 mesas-sillas al Liceo “8 de Diciembre”, ubicado en el sector San Antonio de Cúpira, municipio Pedro Gual, aporte que beneficiará a 838 alumnos de la mencionada institución educativa.

Asimismo, en la visita al plantel educativo, el Mandatario regional otorgó material educativo, útiles escolares y combos de materiales de limpieza y desinfección.

“Me alegra cumplir con este compromiso porque con estas 350 mesa-sillas pueden volver a los turnos de tiempo completo. No se trata solo de que haya cupos completos, sino que la educación sea de calidad y en eso trabajamos. En este país, en medio de dificultades, se puede estudiar gratis en el preescolar, en la escuela, en los liceos, en las universidades de todos los municipios del país. Hace 20 años en Pedro Gual uno no podía estudiar en una universidad, por lo que peleamos para que en Barlovento hubiera una universidad. Hoy tenemos una universidad en Barlovento y tenemos aldeas universitarias en todos los municipios, eso no lo hay en ninguna otra parte del mundo y nunca se vio en la historia de Venezuela. No tengo duda que con el levantamiento de sanciones y del bloqueo, este país saldrá alto a la gloria”, expresó.

Durante el acto, el Gobernador Mirandino asumió otros compromisos con la institución educativa, referente a la ejecución de trabajos de optimización y restauración de sus instalaciones. En ese sentido, solicitó al secretario Coordinador de Economía Productiva, Miguel Bermúdez, conseguir el manto asfáltico para la aplicarlo en el techo y solucionar el problema de filtración que posee el plante.

“Nosotros conseguimos la pintura y los muchachos y la comunidad organizada pintarán la institución. La comunidad organizada también se encargará de desmalezar las áreas verdes. Todos los días estoy en las calles, pero no puedo estar cada día en las escuelas, por lo que les digo que tienen que cuidarlas y mantenerlas. Tenemos que cuidar las cosas que nos dan y la comunidad se debe empoderar y ser protagonista. El buen estado y funcionamiento de las escuelas depende de todos nosotros”.

Instituciones listas para reinicio de clases presenciales

Por su parte, la secretaria de Educación del estado Miranda, Rosa Becerra, señaló que la entrega de las sillas-mesas al plantel educativo, fue un esfuerzo alcanzado, a pesar de las dificultades.

“Este acto de hoy nos hace renovar la esperanza de que no debemos desfallecer. Tenemos que continuar trabajando para tener mejores planteles y una mejor educación", dijo.

Asimismo, informó que para el mes de abril iniciarán las clases semi presenciales en todas las instituciones educativas del país, dentro del esquema del 7+7 Detalló que se ordenó a cada plantel educativo mirandino iniciar un protocolo de bioseguridad para evitar los contagios de la COVID-19.

Miriam Guacarán, directora del plantel 8 de Diciembre, agradeció al Gobernador mirandino la entrega de la dotación. Destacó la importancia del aporte de dichos equipos para la regularización de las jornadas de clase en la institución.

“Este liceo ha sido privilegiado gracias al Gobierno Revolucionario, el cual también nos entregó un laboratorio móvil en el inicio de año escolar. Ahora nos llegaron las 350 mesas sillas, siendo este un logro muy importante. Antes teníamos que dividir las jornadas académicas en dos turnos, pero ahora cumpliremos con las jornadas completas. Gobernador, usted ha estado abocado a la educación en el estado como en el país, al igual que nuestro Presidente, quien, a pesar de la guerra económica, ha priorizado la educación”.

Entrega de neveras para el PAE

Seguidamente, el Gobernador mirandino visitó la Unidad Educativa Estadal Fray José Sapico, municipio Andrés Bello, donde entregó 10 neveras que serán distribuidas y otorgadas a la misma cantidad de planteles educativos ubicados en la jurisdicción barloventeña.

Indicó que el objetivo es la de impulsar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en los sectores de difícil acceso.

“En Tacarigua entregué las primeras 29 neveras, y hoy estoy entregando 10 más; en total son 39 neveras. Esto lo hacemos previendo que ya iniciarán las clases. Estamos haciendo una inversión importante para garantizar el PAE en cada comunidad, para que los niños y niñas reciban su alimentación”.

Las instituciones beneficiadas son Concentración Sin Número Estadal Galipoa, Concentración Estadal Campo Santo Ner 015, Concentración Estadal El Manguito Ner 15, Concentración Estadal El Morro Ner 015, Concentración Estadal La Trinidad, Ner 015, EBEB La Guairita Ner 015, Concentración Sin Número Estadal La Defensa, la Unidad Educativa Nacional J. M. Escuraina Duque, la Escuela Bolivariana San José, y la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Hugo Rafael Chávez Frías.

Además se otorgaron morrales y útiles escolares a niños y niñas de primer grado del plantel. También equipos de limpieza y desinfección para mantener los plantes limpios.