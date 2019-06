Entre 1500 y 1900 vehículos les surten de combustible en estaciones de servicios

El alcalde del municipio Alberto Adriani, Mezin Aboassi, informó que en la jurisdicción, gracias a la organización y el apoyo de las comunidades se viene cumpliendo con el Decreto 007 que dictó la alcaldía para minimizar la angustia del pueblo y darle organicidad al plan de contingencia que se ha realizado para surtir de gasolina alrededor de 190 mil personas diarias con un promedio de 70 mil litros.

Este plan se ha venido aplicando en las 7 estaciones de gasolina del municipio, en articulación con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el PSUV, funcionarios de la alcaldía, sector transporte y el poder popular.

A su vez manifestó el burgomaestre del municipio Alberto Adriani que en el decreto se contempla la atención de los servidores públicos en una estación de servicio que a través de la comunidad se viene organizando, lo que ha permitido atender a los servidores públicos.

De igual forma, destacó que el decreto contempla que la estación de servicio que no tenga suministro de gasolina no debe tener cola, “garantizando así el tema de la seguridad de los ciudadanos y que exista garantía de ello a fin de evitar también que se cree desorden”, dijo.

Fue enfático al señalar que las colas llamada “VIP” no existes, “ya que se estableció el tema de la atención especial a los funcionarios públicos, que tienen que ver con la salud, como ambulancias, material que deba ser trasladado, transporte de alimentos y eso ha permitido controlar y darle fluidez las colas”, especificó.

Asimismo, explicó que esta medida ha permitido disminuir la extracción de gasolina y contrabando y se ha podido organizar más, gracias también al pueblo que ha colaborado en las distintas estaciones de servicios”, detalló.

Al respecto, también señaló que se ha minimizado el juego de las dobles y triples listas, gracias a la articulación de los funcionarios de la alcaldía, comunidad, concejales.

De manera permanente- destacó- en el municipio Alberto Adriani se recibe más de 75 mil litros de gasolina en 7 estaciones de servicio, “y de forma permanente entre 3 y 4 estaciones están atendiendo a las personas”, reiteró.

-En función de los 75 mil litros se atienden a más de 1.500 a 1.900 personas de forma diaria y permanente, lo que ha permitido la movilidad de todos los ciudadanos, por ello el municipio Alberto Adriani se ha mantenido sin conflictos en función de la paz.

Asimismo indicó que se ha logrado desarticular acciones de “guarimbas” a través de trancas de gandolas y que se daban a la tarea de tomar fotos, “se han desarticulado esas bandas delictivas que lo que buscaban en el Occidente del país era justificar una conmoción social”, resaltó.

A su vez adelantó que este miércoles 04 de junio arribó un buque de 190 barriles entre gasolina y gasoil lo que permite mantener la autonomía en el plan de contingencia para que la distribución sea equitativa y justa y que de manera progresiva la cantidad de litraje va a ir aumentando para garantizarle la atención a todo el estado Mérida.