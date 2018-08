Ensamble 7/4 consiguió dos medallas de plata en los Global Music Awards

La agrupación venezolana Ensamble 7/4 se alzó con dos medallas de plata en los Global Music Awards, luego de participar en las categorías "Mejor Agrupación Instrumental" y "Mejor Ejecutante", gracias a su disco Welcome to América producido en 2017.

"Este premio es muy importante y significativo tanto para nosotros como para toda Venezuela, al igual que para el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela donde todos adquirimos nuestra formación musical", expresó José Arvelo, trompestista de la agrupación, citado en nota de prensa.

En tal sentido, el artista agradeció en nombre del grupo al maestro José Antonio Abreu por su formación musical y académica, además de su colaboración para llegar al mercado internacional.

En el disco Welcome to América, los larenses realizaron versiones instrumentales de grandes exponentes de la música como Frank Sinatra, Elvis Presley, Louis Armstrong, Stevie Wonder, Michael Jackson, Bee Gees, Earth wind and fire, Nirvana, Guns n' Roses y Metallica, pero sus composiciones fueron llevadas a los ritmos latinoamericanos: joropo, salsa, merengue, tango y bossa nova.

"Grabar y producir Welcome to América requirió de un gran trabajo, el resultado es muy bonito y ha gustado muchísimo. También apostamos al factor sorpresa porque un disco de este estilo era algo que nadie esperaba, más aún que tenemos una conformación única de cuatro trompetas, bajo, cuatro y percusión", detalló el trompetista Gabriel Gutiérrez.

Antes de este premio, el grupo compuesto por Tarcisio Barreto D'Addona, Gabriel Gutiérrez, José Antonio Arvelo y Carlos Bianculli en las trompetas; Miguel Pagua en la percusión, Moisés Rojas en el cuatro y José Francisco Montes en el bajo, había tenido una gira entre Estados Unidos (EEUU) y Europa con su más reciente producción discografica Festfanfaren.

Los Global Music Awards son un concurso que busca enaltecer a músicos independientes en el ámbito musical a escala mundial, que cuentan con el aval de la Billboard. El maestro Gustavo Dudamel, el compositor Guancarlo Castro D'Addona, el trompetista Pacho Flores y el guitarrista Jesús González han sido algunos de los venezolanos que han logrado el premio.

Ensamble 7/4 es un grupo formado en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, que integra la primera agrupación en el mundo en atreverse a hacer este tipo de fusiones tan diversas y arriesgadas, con una formación única de 4 trompetas, bajo, cuatro y percusión.