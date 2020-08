Enero sin comiquitas

El autointerino tiene sus razones para querer perpetuarse como presidente de la AN sin que nadie lo elija. El G4 también. Para ellos, 2020 ha sido espléndido. Es probable que el venidero 5 de enero se repita el show del ex diputado Guaidó moneando la cerca del Palacio Legislativo, aunque las verjas estén abiertas de par en par. La imagen le dará la vuelta al mundo, al igual que en 2019, pero más como caricatura que como noticia. Nadie reirá el replay de la comiquita de la derecha porque éstas le resultan al país demasiado onerosas y cruentas. El ex presidente Trump, echado de la Casa Blanca, escupirá: “por apoyar tipos como este soy un ex. Ya no creo ni en Miami”.