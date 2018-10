Endy Chávez anunció su retiro al finalizar la temporada 2018-2019

Endy Chávez, uno de los peloteros más emblemáticos de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, anunció que la temporada 2018-2019 será la última como pelotero activo. El anuncio lo hizo este viernes, minutos antes del juego inaugural entre Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes, en el Estadio José Bernardo Pérez.

“Esta será mi última temporada en Venezuela. Estoy contento de anunciar que hasta aquí juego”, declaró Chávez en rueda de prensa, antes de iniciar su campaña número 19 en la pelota criolla con Magallanes, igualando a Clemente Álvarez como los peloteros con más zafras en la nave.

El carabobeño inició su carrera a los 18 años de edad en la temporada 1996-1997, cuando disputó 17 encuentros, anotó cuatro carreras y consumió cinco turnos al bate, sin conectar ningún inatrapable.

“Contentísimo de haber tenido una carrera exitosa, de altos y bajos, pero muy bonita. Me llevo 22 años de mi vida que son muy difíciles de resumir”, prosiguió el jardinero, que recordó los buenos momentos con Richard Hidalgo y se mostró agradecido con Gregorio Machado (coach asistente), Roberto Ferrari (presidente de Magallanes), sus familiares y todas las personas que estuvieron involucradas en su trayectoria.

“Físicamente he tenido que trabajar muy duro fuera de los terrenos para poder estar nueve innings jugando. Es un trabajo bien exigente y esa es una de las razones por la cual tomé la decisión del retiro”, comentó el valenciano, de 40 años de edad.

Chávez, que probablemente llegue a tener un lugar en el Salón de la Fama de los filibusteros, es todo un icono de la franquicia. Además de igualar a Álvarez con más temporadas disputadas, tras su primer juego de la recién iniciada campaña, superó a Oswaldo Olivares en el cuarto lugar histórico con más compromisos. Asimismo, es líder de todos los tiempos en carreras anotadas, tercero en hits conectados, en triples y en turnos al bate.

“El fanático en Venezuela agradece que el pelotero diga presente en cada una de las temporadas y que lo haga en un buen nivel de juego. El aficionado venezolano sabe mucho de beisbol y reconoce quien juega duro, quien se entrega y quién no. Esas han sido las causas por la cual me he ganado el respeto y admiración de toda la fanaticada”, expresó Chávez, que reconoció como uno de sus mejores momentos en la LVBP, la final ganada ante los Cardenales de Lara en la zafra 2012-2013. “Fue una final de locos”, rememoró entre risas.

Antes del juego inaugural contra Aragua, el experimentado guardabosque acumula 511 encuentros en la liga, con 574 hits en 1936 turnos al bate para un average vitalicio de .296, con 312 carreras anotadas, 170 empujadas, 84 dobles, 25 triples, 12 jonrones y 58 bases robadas.

En Venezuela no solo vistió el uniforme de los Navegantes, también en fase de postemporadas y diferentes finales defendió los colores de los Tigres de Aragua, Tiburones de La Guaira, Caribes de Anzoátegui y Águilas del Zulia.

“Quiero que me recuerden como lo que soy: Endy Chávez. El pelotero que siempre está tratando de sobre llevar las situaciones difíciles, tratando de darle confianza a mis compañeros para que saquen su mejor juego. Que me recuerden como ese pelotero que siempre trata de sacar cinco o diez minutos para los fanáticos, también para la prensa”, puntualizó.